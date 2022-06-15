快訊

為何376人確診死而未報？基層醫直指這一個心酸原因

印尼羽賽／30分鐘速勝楊佳敏 戴資穎6連勝晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，我國一姊戴資穎在首輪遭遇世界排名第18名的新加坡好手楊佳敏，直落二勝出，挺進女單16強賽。 法新社
BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，我國一姊戴資穎在首輪遭遇世界排名第18名的新加坡好手楊佳敏，直落二勝出，挺進女單16強賽。 法新社

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一姊戴資穎在首輪遭遇世界排名第18名的新加坡好手楊佳敏，僅花30分鐘就以21：14、21：14直落二勝出，挺進女單16強賽。

戴資穎在泰國公開賽奪下個人本季首冠後，並未參加上周的印尼名人賽，而本周的印尼公開賽她則是以女單第2種子身份登場，並在首輪遭遇23歲的楊佳敏，雙方3年前就曾在印尼公開賽交手，也是生涯唯一一次的對決，當時由戴資穎以直落二勝出。

今天兩人再度碰頭，首局前段戴資穎一度取得12：4的大幅領先，儘管楊佳敏局中一度追到1分差，但戴資穎在重新調整節奏後拉出一波6：0，並以21：14拿下首局。

第二局楊佳敏一度打出5：1開局攻勢，不過戴資穎隨即回敬一波6：1逆轉，並且以11：8進入技術暫停，最終戴資穎就以21：14勝出，僅花30分鐘就晉級次輪，也將個人連勝推進到6場。

在晉級16強後，戴資穎接下來將遭遇世界排名31名的美國華裔女將王苑力，雙方生涯前3度交手戴資穎拿下3連勝且一局未失。

戴資穎 羽球

延伸閱讀

羽球／球技、課業並進！ 戴資穎完成博士學位

羽球／BWF祝賀戴資穎重返榮耀 「交大學霸」闖進世界前50

羽球／戴資穎決勝局臨危不亂連拿7分 外媒直呼「大師級風範」

羽球／大量禮物「從天而降」 戴資穎盛讚泰國球迷很熱情

相關新聞

擊劍／鈍劍男團亞錦賽摘銅 創近12年最佳成績

在南韓首爾舉行的2022年擊劍亞錦賽今天落幕，我國在男子鈍劍團體賽一路擊敗阿拉伯聯合大公國、強敵中國大陸晉級4強，儘管最...

印尼羽賽／一度滑倒濺血 周天成退泰國新星晉16強

BWF超級1000系列的印尼公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一哥周天成在男單首輪賽事遭遇世界排名第18名的泰國昆拉武特（...

美網／不擋俄羅斯球員 球王梅德維夫將挑戰男單衛冕

8月底將登場的美國網球公開賽在今天宣布，將不會跟進溫網禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，但兩國選手必須比照法網以中立身份出賽...

印尼羽賽／30分鐘速勝楊佳敏 戴資穎6連勝晉級16強

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一姊戴資穎在首輪遭遇世界排名第18名的新加坡好手楊佳敏，...

羽球／國家運動科學中心將成立 一哥周天成有期待

才剛在印尼超級500系列羽球賽拿下亞軍的我國一哥周天成，本周持續在印尼備戰超級1000系列的印尼公開賽，儘管因為疫情影響...

街舞／新光盃7月展開初賽 推公益NFT投入偏鄉街舞教育

由新光人壽與元富證券共同舉辦的第19屆「新光盃熱門街舞大賽」將於7月23、24日展開初賽、9月3日進行決賽，本屆除排舞及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。