印尼羽賽／30分鐘速勝楊佳敏 戴資穎6連勝晉級16強

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一姊戴資穎在首輪遭遇世界排名第18名的新加坡好手楊佳敏，僅花30分鐘就以21：14、21：14直落二勝出，挺進女單16強賽。

戴資穎在泰國公開賽奪下個人本季首冠後，並未參加上周的印尼名人賽，而本周的印尼公開賽她則是以女單第2種子身份登場，並在首輪遭遇23歲的楊佳敏，雙方3年前就曾在印尼公開賽交手，也是生涯唯一一次的對決，當時由戴資穎以直落二勝出。

今天兩人再度碰頭，首局前段戴資穎一度取得12：4的大幅領先，儘管楊佳敏局中一度追到1分差，但戴資穎在重新調整節奏後拉出一波6：0，並以21：14拿下首局。

第二局楊佳敏一度打出5：1開局攻勢，不過戴資穎隨即回敬一波6：1逆轉，並且以11：8進入技術暫停，最終戴資穎就以21：14勝出，僅花30分鐘就晉級次輪，也將個人連勝推進到6場。

在晉級16強後，戴資穎接下來將遭遇世界排名31名的美國華裔女將王苑力，雙方生涯前3度交手戴資穎拿下3連勝且一局未失。