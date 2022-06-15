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擊劍／鈍劍男團亞錦賽摘銅 創近12年最佳成績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國代表隊在擊劍亞錦賽奪下男子鈍劍團體賽銅牌。圖／中華民國擊劍協會提供
我國代表隊在擊劍亞錦賽奪下男子鈍劍團體賽銅牌。圖／中華民國擊劍協會提供

在南韓首爾舉行的2022年擊劍亞錦賽今天落幕，我國在男子鈍劍團體賽一路擊敗阿拉伯聯合大公國、強敵中國大陸晉級4強，儘管最終不敵日本，但仍是拿下並列銅牌的佳績，鈍劍隊前一次在亞錦賽奪牌，已經是12年前的女子鈍劍團體賽。

這次鈍劍男團賽我國由陳致傑、陳弈通、岳哲豪、劉印原組成，並由教練陳柏槐領軍，在16強賽輕鬆取勝後，8強賽面對個人賽拿下1銀、1銅的大陸隊，最終中華隊爆冷以45：40勝出，晉級4強賽也確定銅牌保底。

而準決賽中華隊則是碰上強敵日本，最終以26：45敗下陣來，在已經並列銅牌的情況下仍是與擁有世界排名第1名的東京奧運金牌得主張家朗的香港隊進行積分排位賽，最終再以30：45敗下陣來，不過仍是繼12年前的鈍劍女團後再一次站上亞錦賽頒獎台。

至於這次女子鈍劍團體賽我國則是由程昕、雷淯茹、吳若榛出擊並拿下第8名成績，男子銳劍團體第12名，女子銳劍團體第7名，男子軍刀團體第12名，女子軍刀團體第9名。

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