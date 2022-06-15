羽球／國家運動科學中心將成立 一哥周天成有期待

才剛在印尼超級500系列羽球賽拿下亞軍的我國一哥周天成，本周持續在印尼備戰超級1000系列的印尼公開賽，儘管因為疫情影響，國內好手參加國際賽的機會收到侷限，但他把握時間進行系統性訓練，不斷提升自己的狀況與實力，期許自己在國際賽逐漸恢復舉辦節奏的同時，能再繳出好成績。

新冠肺炎疫情席捲全球，讓選手無法出國比賽，對許多選手來說，失去了國際賽切磋的機會，對選手生涯將是一大考驗，但周天成正面看待國際賽「停機」，他說：「之前比賽多，很難得有機會進行系統性訓練，這是一個很好提升自己的機會，透過系統性訓練，來針對自己的球技來做一個大的改變。」

周天成強調，比賽跟訓練當然有極大的不同，但疫情帶來的影響，讓他有時間檢視自己的不足，利用比較長的時間去規劃自己的訓練，至於比賽感覺，就透過在中心裡切磋不同類型的選手，或者透過移地訓練，去感受不同場地，還是有方法可以去調整自己。

周天成2010年就拿下台灣冠軍，但2012年卻無法取得倫敦奧運門票，讓他有很深的感觸，「應該說是一種覺悟吧！我是台灣冠軍，但我不是最好的，我是不是該去學習一些新的東西。」他在2012年因為物理治療師高敏珊，開始接觸PNF（本體感覺神經肌肉促進術），讓他發現身體許多肌肉的運作，也讓他更有效率去運用不同的肌群，打得更有效率，打得更加精彩。

這是周天成接觸運動科學的開端，也讓他深深知道，如果要追求進步，運動科學對運動員的重要性，他持續嘗試不同的運動科學來輔佐自己的訓練，他說：「要追求進步，就一定要接受新的東西，苦練當然重要，但關鍵是找到對的方法。」他強調，適合周天成的，不見得適合所有人，每個選手都會找到最適合自己的方式，但關鍵是覺悟，要願意去學習跟嘗試。

周天成從運動科學找到了提升自我的方法，當他得知台灣將成立國家運動科學中心，他表示肯定，「非常感謝林鴻道主席的推動！」他以播種必須要先鬆土來形容國家運科中心的設置，「因為主席的大力推動，就像用挖土機來鬆土，會更快看到效果。」

周天成對國家運動科學中心有滿滿的期許，他不但希望能聘請國內學有專精的頂尖人才投入，更期待能邀請來自國外的專家學者，「國外在這一塊開始得很早，我們現在開始，可以去學習國外的經驗。」他強調，感謝林主席與體育界相關人士的支持與推動，運科中心對選手一定有幫助，不只是對國內的頂尖選手，更希望能從基層扎根，未來培養出更多的奪牌選手。