街舞／新光盃7月展開初賽 推公益NFT投入偏鄉街舞教育

由新光人壽與元富證券共同舉辦的第19屆「新光盃熱門街舞大賽」將於7月23、24日展開初賽、9月3日進行決賽，本屆除排舞及霹靂舞賽事規劃，更將推出台灣街舞圈第一個公益NFT，投入偏鄉推廣街舞教育；去年新光盃霹靂舞（Breaking）冠軍選手也將代表台灣參加2022杭州亞運爭取獎項。

新光為國內首家也是唯一長期獨資舉辦熱門街舞比賽的私人企業，目前台灣許多街舞界人才都曾是新光盃的參賽優勝者，每年也可見新生代面孔躍上舞台，展現青春與圓夢，而聚集各路舞林高手熱情支持的「新光盃熱門街舞大賽」，已成為國內最具指標性及代表性的專業級街舞大賽，是舞者必參加過的神聖殿堂，比賽場地所在的新光保險摩天大樓廣場，也被視為「街舞界的時代廣場」。

「新光盃熱門街舞大賽」持續創新，邁向國際，2021年因應2022杭州亞運及2024巴黎奧運將街舞中的霹靂舞正式列為比賽項目，新光盃特別新增霹靂舞Battle 1 On 1賽事，期盼選手提前暖身迎接國際大賽。冠軍並採合約按月給付方式提供獎金，希望舞者在爭取杭州亞運及國手代表權的同時，能減輕日常生活開銷的壓力，將來能在國際運動賽事上發光發熱。

去年新光盃霹靂舞冠軍選手羅國銓，不負眾望，入選杭州亞運代表隊，將身著繡有新光人壽企業識別的衣服及帽子出征杭州亞運，承載新光滿滿的祝福，力拚佳績，為國爭光。新光見證街舞從大眾陌生的街頭文化，到逐漸邁向國際的辛苦過程一路相伴，因此霹靂舞被列入國際運動賽事最高殿堂，對長期支持街舞運動的新光別具深刻意義，也印證了跳街舞的小孩不但不會變壞，甚至還有機會跳出更寬廣的未來。

2022年也被稱為NFT的元年，新光盃順應元宇宙熱潮，結合街頭藝術、街舞運動、街舞教學及公益關懷，推出台灣街舞圈第一個NFT，所得將投入公益，讓更多弱勢孩童獲得更多教學資源，持有者還可享免費舞蹈課程、知名街舞服飾品牌優惠及街舞圈最新資訊。