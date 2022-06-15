快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼羽賽／一度滑倒濺血 周天成退泰國新星晉16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國一哥周天成在印尼羽賽成功闖過首輪。 美聯社
我國一哥周天成在印尼羽賽成功闖過首輪。 美聯社

BWF超級1000系列的印尼公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一哥周天成在男單首輪賽事遭遇世界排名第18名的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以22：20、19：21、21：12苦戰三局勝出，晉級16強。

上周在印尼名人賽闖進冠軍賽的周天成，儘管最終不敵世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）無緣冠軍，仍寫下個人在該賽事的最佳成績，本周接續登場、等級更高的印尼公開賽，周天成同樣名列男單第4種子，並在首輪遭遇生涯首度碰頭的21歲泰國小將昆拉武特。

在「第二主場」出賽的周天成，一出場就獲得印尼球迷的熱烈歡呼，不過第面對年輕的昆拉武特，上周賽事後僅短暫休息兩天的周天成在首局就打得不輕鬆，並且讓昆拉武特率先取得局點，不過關鍵時刻周天成仍是打得相當有耐心，連續兩波進攻讓昆拉武特回擊掛網與出界，反倒以22：20先下一城。

第二局周天成在8：7落後時一度為了撲救球造成右膝蓋擦傷出血並受治療，而場邊球迷此時也不斷高呼「周天成」為他加油，回到場上後周天成雖然一度取得領先，不過昆拉武特仍是以21：19扳回一城，

決勝局雙方依舊打得相當拉鋸，不過周天成幾次精彩的撲救讓他以11：8領先進入技術暫停，下半局周天成的進攻變得更加強勢，在取得20：12領先後，再度讓昆拉武特殺球出界，最終以21：12勝出。

至於我國女單好手白馭珀則是在女單首輪碰上日本名將奧原希望，最終以14：21、18：21直落二敗下陣來，在女單首輪止步，而我國今天還將有女單戴資穎、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將在晚間出賽。

周天成 戴資穎 李洋

延伸閱讀

印尼羽賽／不敵世錦賽銅牌組合 台灣男雙「楊肉盧」 出局

印尼羽賽／羽球王子確診！王子維遺憾退賽

印尼羽賽／挑戰球王失利 周天成奪亞仍寫最佳

印尼羽賽／3局險勝駱建佑 周天成明爭三年來首冠

相關新聞

印尼羽賽／一度滑倒濺血 周天成退泰國新星晉16強

BWF超級1000系列的印尼公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一哥周天成在男單首輪賽事遭遇世界排名第18名的泰國昆拉武特（...

美網／不擋俄羅斯球員 球王梅德維夫將挑戰男單衛冕

8月底將登場的美國網球公開賽在今天宣布，將不會跟進溫網禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，但兩國選手必須比照法網以中立身份出賽...

網球／曾俊欣挑戰賽拍落西國紅土高手 擠身世界百大後首勝

我國網球新一哥「夜市球王」曾俊欣本周轉站帕馬紅土挑戰賽，首輪以7：5、7：6(7：3)直落二擊敗西班牙紅土高手巴塔拉（Oriol Roca Batalla），奪下擠身百大後的首勝，將在16強挑戰大會第

世足賽／開賽3分鐘就進球 哥斯大黎加搶搭會內賽末班車

卡達世界盃足球賽的最後一張參賽門票，今天凌晨由哥斯大黎加與紐西蘭爭奪，哥斯大黎加開賽第3分鐘就由坎伯（Joel Camp...

世足賽／奇兵擋秘魯 澳洲連5屆挺進會內賽

卡達世界盃足球賽跨洲附加賽昨登場，首場賽事由上屆會內賽分在同組的澳洲、秘魯交手，正規賽90分鐘加上延長賽30分鐘0：0，...

網球／網球名將小威廉絲IG發文 預告將重返溫網

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）已一年來沒有參加任何網球賽事，她今天在Instagram上寫道「到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。