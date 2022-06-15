印尼羽賽／一度滑倒濺血 周天成退泰國新星晉16強

BWF超級1000系列的印尼公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一哥周天成在男單首輪賽事遭遇世界排名第18名的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以22：20、19：21、21：12苦戰三局勝出，晉級16強。

上周在印尼名人賽闖進冠軍賽的周天成，儘管最終不敵世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）無緣冠軍，仍寫下個人在該賽事的最佳成績，本周接續登場、等級更高的印尼公開賽，周天成同樣名列男單第4種子，並在首輪遭遇生涯首度碰頭的21歲泰國小將昆拉武特。

在「第二主場」出賽的周天成，一出場就獲得印尼球迷的熱烈歡呼，不過第面對年輕的昆拉武特，上周賽事後僅短暫休息兩天的周天成在首局就打得不輕鬆，並且讓昆拉武特率先取得局點，不過關鍵時刻周天成仍是打得相當有耐心，連續兩波進攻讓昆拉武特回擊掛網與出界，反倒以22：20先下一城。

第二局周天成在8：7落後時一度為了撲救球造成右膝蓋擦傷出血並受治療，而場邊球迷此時也不斷高呼「周天成」為他加油，回到場上後周天成雖然一度取得領先，不過昆拉武特仍是以21：19扳回一城，

決勝局雙方依舊打得相當拉鋸，不過周天成幾次精彩的撲救讓他以11：8領先進入技術暫停，下半局周天成的進攻變得更加強勢，在取得20：12領先後，再度讓昆拉武特殺球出界，最終以21：12勝出。

至於我國女單好手白馭珀則是在女單首輪碰上日本名將奧原希望，最終以14：21、18：21直落二敗下陣來，在女單首輪止步，而我國今天還將有女單戴資穎、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將在晚間出賽。