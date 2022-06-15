足球／蘋果簽10年合作協議 Apple TV可看MLS

美國職業足球大聯盟（MLS）和Apple TV今天宣布，雙方簽下10年合作協議，2023年球季起，Apple TV App將獨家直播每一場MLS比賽。新約據報價值25億美元（近新台幣750億元）。

MLS總裁賈柏（Don Garber）在聲明中說：「Apple是完美合作夥伴，除了能進一步加速MLS發展，也能加深球隊與球迷之間的連結。」

球迷可以訂閱新的MLS串流服務以觀看每場MLS直播比賽，該服務由Apple TV App獨家提供。已購買MLS球隊季票的球迷，無需額外付費訂閱即可觀賽。

Apple服務的資深副總裁克佑（Eddy Cue）說：「這是體育史上的第1次，球迷可以在單一平台上，觀賞一個大型職業賽事的所有比賽。」

「這對MLS的球迷和每個熱愛體育的人來說，都可說是美夢成真了。不會再有不全的內容、不再令人失望，只要輕鬆的登入便捷的服務，就能在你想要的任何時刻、任何地點，觀賞所有MLS的比賽。」

這項協議的金額並未對外披露，但「體育商業日報」（Sports Business Daily）稱，這份合約每季價值達2.5億美元。

新協議意味著MLS也將重新安排賽程。目前，MLS一週內都會有好幾場比賽。

下個球季開始，MLS會在週六晚間進行比賽，週間賽事將安排在週三。

克佑說：「我們將讓大家更容易愛上MLS，並支持他們喜歡的球隊。」

這個合約反映出MLS在美國穩定成長的情況。MLS於1996年開踢，目前有28支球隊，第29隊將於2023年加入。美國、加拿大和墨西哥也將於 2026 年主辦世界盃足球賽（FIFA World Cup）。

克佑說：「MLS已經在全球成長最快足球聯賽的軌道上。我們認為，隨著（2026年）世界盃在美國、加拿大和墨西哥進行，它還會進一步擴大。」