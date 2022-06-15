世足賽／老帥、門神領軍 哥斯大黎加連3屆殺進會內賽

中北美強權哥斯大黎加搭上末班車，今年11月底卡達世界盃正賽32強已經通通到位！

哥國15日凌晨與紐西蘭爭奪最後一張世足門票，開場3分鐘就破門，一球領先到終場，哥國連續3屆殺進世足、千禧年以來僅錯過南非世足，哥國老帥蘇亞雷斯相當厲害，生涯帶領3支不同的美洲隊伍殺進正賽。

納瓦斯一夫當關守勝局

根據《半島電視台》報導，作為中北美預選賽老四的強權哥斯大黎加，15日凌晨與大洋洲龍頭紐西蘭，競爭最後一張世足正賽門票。哥國開局就打出閃電攻勢，靠著菜鳥邊鋒本內特助攻，由前兵工廠好手坎貝爾進球，這顆第3分鐘的進球就這樣成為雙方的分水嶺。

紐西蘭整場局面佔優，但面對哥國的頭號王牌、效力於大巴黎的門神納瓦斯（同樣是哥國踢世足的三朝元老），全場9次射門、4次射正都白搭，下半場更是雪上加霜，甫上場沒多久的前鋒巴巴羅瑟斯，因為一次冒失的飛鏟，被判危險動作、直接染紅退場，最終10人應戰的紐西蘭就一球落敗，再次遺憾無緣正賽。

老帥蘇亞雷斯再闖正賽

哥國搭上世足末班車後，確定與西班牙、德國、日本同進到E組，這組也有死亡之組的潛力。哥國從千禧年來就只錯過南非世足，已經是連三屆殺進正賽，有著門神納瓦斯坐鎮，實力不容小覷，特別是本屆擁有神奇老帥蘇亞雷斯，蘇亞雷斯生涯分別帶領過3支不同的美洲球隊殺進世足，而且都並非傳統強國，他06年率領厄瓜多殺進德國世足，2014年則帶領宏都拉斯進軍巴西世足。

蘇亞雷斯賽後受訪時提到，率領球隊殺進世界盃正賽一直都是大挑戰，但自己每屆都對這項任務樂此不疲，另外身為哥倫比亞人的他也補充，能用另一種方式代表國家出現在世足也是一件很美妙的事。本屆哥倫比亞狀態不佳，在南美預選賽僅排第六名，無緣拿到正賽資格，也中斷了該國連兩屆闖進世足的紀錄。

而對紐西蘭來說就是沈重打擊，他們在大洋洲一直都是不動王者，但大洋洲只會獲得半張門票，意即要打洲際附加賽，本屆又籤運不佳抽到中北美洲，只能遺憾連3屆無緣正賽，國家隊史上仍舊只踢進2次正賽，分別是1982年的西班牙世足，以及2010年的南非世足。

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