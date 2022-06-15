聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／曾俊欣挑戰賽拍落西國紅土高手 擠身世界百大後首勝
我國網球新一哥「夜市球王」曾俊欣本周轉站帕馬紅土挑戰賽，首輪以7：5、7：6(7：3)直落二擊敗西班牙紅土高手巴塔拉（Oriol Roca Batalla），奪下擠身百大後的首勝，將在16強挑戰大會第4號種子、阿根廷好手埃切維里（Tomas Martin Etcheverry），也是兩人生涯首次交手。
曾俊欣紅土賽季行程滿檔，法網結束後先是轉戰斯洛伐克，緊接著又到了義大利，首戰面對排名276名的巴塔拉，過程卻一點都不輕鬆，首盤第一個發球局就先被破發，導致陷入0：3落後，不過很快在第五局回破，後續戰成5：5平手，雙方激戰至第11局，曾俊欣2破對手發球，再穩穩保發，才以7：5辛苦拿下第一盤。
第二盤雙方更為膠著，一路打到搶7，曾俊欣在3：3後連得4分關門成功，結束這場歷時2小時的苦戰，收下挺進世界百大好手後的首勝，接下來將繼續衝刺世界排名。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言