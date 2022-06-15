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網球／曾俊欣挑戰賽拍落西國紅土高手 擠身世界百大後首勝

聯合新聞網／ 綜合報導
曾俊欣世界排名進入百名內，成為盧彥勳和王宇佐後的第3人。 法新社
曾俊欣世界排名進入百名內，成為盧彥勳和王宇佐後的第3人。 法新社

我國網球新一哥「夜市球王」曾俊欣本周轉站帕馬紅土挑戰賽，首輪以7：5、7：6(7：3)直落二擊敗西班牙紅土高手巴塔拉（Oriol Roca Batalla），奪下擠身百大後的首勝，將在16強挑戰大會第4號種子、阿根廷好手埃切維里（Tomas Martin Etcheverry），也是兩人生涯首次交手。

曾俊欣紅土賽季行程滿檔，法網結束後先是轉戰斯洛伐克，緊接著又到了義大利，首戰面對排名276名的巴塔拉，過程卻一點都不輕鬆，首盤第一個發球局就先被破發，導致陷入0：3落後，不過很快在第五局回破，後續戰成5：5平手，雙方激戰至第11局，曾俊欣2破對手發球，再穩穩保發，才以7：5辛苦拿下第一盤。

第二盤雙方更為膠著，一路打到搶7，曾俊欣在3：3後連得4分關門成功，結束這場歷時2小時的苦戰，收下挺進世界百大好手後的首勝，接下來將繼續衝刺世界排名。

義大利 斯洛伐克 西班牙 阿根廷

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