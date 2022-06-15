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美網／不擋俄羅斯球員 球王梅德維夫將挑戰男單衛冕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
8月底將登場的美國網球公開賽在今天宣布，將不會跟進溫網禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，代表梅德維夫可以挑戰衛冕了！ 路透社
8月底將登場的美國網球公開賽在今天宣布，將不會跟進溫網禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，代表梅德維夫可以挑戰衛冕了！ 路透社

8月底將登場的美國網球公開賽在今天宣布，將不會跟進溫網禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，但兩國選手必須比照法網以中立身份出賽，而美國網球協會除了計畫為烏克蘭進行財務上的人道援助外，也希望透過美網平台提高人們對於戰爭的意識。

在溫網4月份宣布今年將禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽引發反彈聲浪後，5月ATP與WTA也隨即宣告將不會給予今年溫網任何排名積分，以表達對於全英俱樂部的譴責，而更有部分球員因此考慮退出溫網參賽行列。

而將在溫網後舉行的美網，則是在今天宣布將不會跟進對於俄羅斯與白俄羅斯選手的出賽禁令，原因是個別選手不用為其政府的行動和決定負責，不過這兩國選手也將比照法網，以中立身份參賽，整個賽會中將不會見到兩國的國旗。

美國網球協會首席執行官兼執行董事薛爾（Lew Sherr）指出，溫網的禁賽決定並沒有影響到美網允許這兩國球員參賽，「儘管雙方各有立場，像是你是否支持政府的殘暴行為？或是你是否要追究個別運動員的責任嗎？但我們不斷在討論的是關於原則上的問題，而不是商業與道德考量。」

而美網開放俄羅斯選手參賽，也代表本周重返世界球王寶座的梅德維夫（Daniil Medvedev）將能順利展開衛冕之路，他去年在美網決賽以直落三擊敗約克維奇（Novak Djokovic），拿下生涯首座大滿貫冠軍。

羅斯 美網 法網

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