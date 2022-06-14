快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

網球／詹詠然女雙扳倒前球后 伯明罕網賽8強會師詹皓晴

中央社／ 台北14日電
詹詠然(右)與搭檔晉級伯明罕女雙8強。 詹詠然母親提供
詹詠然(右)與搭檔晉級伯明罕女雙8強。 詹詠然母親提供

台灣網球女子雙打好手詹詠然今天和澳洲搭檔史托蘇兒聯手，在伯明罕網賽女雙首輪，以6比3、7比6（7）擊敗羅馬尼亞前球后哈勒普與克羅埃西亞薇琪克的異國聯軍，挺進8強。

在英國伯明罕舉行的伯明罕菁英賽，是草地賽事，也是6月底大滿貫賽溫布頓網球錦標賽前的熱身賽，詹詠然的妹妹詹皓晴，早一步與日本搭檔青山修子率先挺進8強，詹詠然與史托蘇兒（Samantha Stosur）成功闖關後，將與妹妹在次輪會師。

事實上詹詠然與史托蘇兒的「台澳組合」，上一站諾丁漢網賽就有機會和詹皓晴與青山修子對決，可惜「台澳組合」8強提前止步，姊妹倆的戰爭則延後在伯明罕上演。

來自羅馬尼亞的哈勒普（Simona Halep），過去曾是WTA世界球后，生涯共坐擁2座大滿貫賽冠軍金盃，目前世界排名仍高居20，不過單打一把罩的她雙打並不在行，包括今天在內，本季她3度女雙出賽都是一輪打包，就算她這一站搭檔換成了克羅埃西亞的薇琪克（Donna Vekic）也一樣。

兩組人馬今天開局勢均力敵，前6局打完雙方以3比3打平，接下來「台澳組合」連保帶破，一口氣連拿3局，先以6比3拿下。

次盤戰況同樣呈現膠著，雙方一路鏖戰至搶7大戰，「台澳組合」在比賽尾聲化解3個盤末點，反倒以9比7後來居上，順利摘下晉級門票。

詹詠然 詹皓晴

延伸閱讀

諾丁漢網賽／姊妹都輸同組人馬 詹皓晴無緣女雙決賽

網球／無緣「姊妹鬩牆」 詹詠然諾丁漢網賽女雙8強止步

網球／詹皓晴諾丁漢網賽演出大逆轉 挺進女雙4強

網球／掌握關鍵分 詹詠然草地賽季開紅盤

相關新聞

網球／網球名將小威廉絲IG發文 預告將重返溫網

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）已一年來沒有參加任何網球賽事，她今天在Instagram上寫道「到...

世足賽／台灣觀眾看球恐列中國人 卡達官員：可能另作安排

卡達世界盃足球賽主辦單位高層人員今天表示，同時作為卡達入境簽證及世足賽入場身分識別證的Hayya Card，可能將台灣球...

網球／詹詠然女雙扳倒前球后 伯明罕網賽8強會師詹皓晴

台灣網球女子雙打好手詹詠然今天和澳洲搭檔史托蘇兒聯手，在伯明罕網賽女雙首輪，以6比3、7比6（7）擊敗羅馬尼亞前球后哈勒...

印尼羽賽／不敵世錦賽銅牌組合 台灣男雙「楊肉盧」 出局

台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天在印尼羽球公開賽首輪，以15比21、16比21不敵去年世界羽球錦標賽銅牌組...

足球／貝克漢牽女兒出席活動 父女倆笑容滿面成全場焦點

退役足球球星貝克漢（David Beckham）和小女兒哈波（Harper Beckham）今天一同出席威尼斯電影活動，父女倆簽著手亮相看起來相當親熱。 貝克漢和妻子維多莉亞（Victoria）

印尼羽賽／羽球王子確診！王子維遺憾退賽

總獎金120萬美元的印尼公開賽今天點燃戰火，但我國東京奧運國手「羽球王子」王子維傳出確診新冠肺炎，沒能如願在明天比賽上陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。