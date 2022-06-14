印尼羽賽／不敵世錦賽銅牌組合 台灣男雙「楊肉盧」 出局

台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天在印尼羽球公開賽首輪，以15比21、16比21不敵去年世界羽球錦標賽銅牌組合、丹麥的奧斯陸與拉斯穆森，首輪出局。

總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後舉辦，包括台灣一姐戴資穎、一哥周天成等人都有參賽，不過今天台灣方面僅有「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯這組人馬亮相。

世界排名24的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯籤運欠佳，上週在印尼大師賽首輪就遭遇東京奧運金牌組合、自家的王齊麟和李洋，首役出局，轉戰印尼公開賽首戰又碰上世界排名第9的丹麥頭號男雙奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（AndersSkaarupRasmussen），連2站止步首輪。

事實上，「楊肉盧」過去和丹麥組合6度交鋒，台灣組合僅拿下2勝，雙方在今年泰國公開賽次輪就有交手，當時「楊肉盧」就以直落二吞敗，今天兩人未能止敗開胡，也苦吞對戰3連敗。

至於位居下半部籤表的王齊麟、李洋，明天將碰上泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）。

今年5月才在泰國公開賽奪得本季首冠的戴資穎，將在印尼頂級大賽挑戰本季第2冠，明天她將迎戰新加坡23歲女將楊佳敏，至於上週才在印尼大師賽拿下亞軍的一哥周天成，首役則要碰上泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。