快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

印尼羽賽／不敵世錦賽銅牌組合 台灣男雙「楊肉盧」 出局

中央社／ 記者龍柏安台北14日電
楊博涵與盧敬堯。 中央社(資料照)
楊博涵與盧敬堯。 中央社(資料照)

台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天在印尼羽球公開賽首輪，以15比21、16比21不敵去年世界羽球錦標賽銅牌組合、丹麥的奧斯陸與拉斯穆森，首輪出局。

總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後舉辦，包括台灣一姐戴資穎、一哥周天成等人都有參賽，不過今天台灣方面僅有「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯這組人馬亮相。

世界排名24的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯籤運欠佳，上週在印尼大師賽首輪就遭遇東京奧運金牌組合、自家的王齊麟和李洋，首役出局，轉戰印尼公開賽首戰又碰上世界排名第9的丹麥頭號男雙奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（AndersSkaarupRasmussen），連2站止步首輪。

事實上，「楊肉盧」過去和丹麥組合6度交鋒，台灣組合僅拿下2勝，雙方在今年泰國公開賽次輪就有交手，當時「楊肉盧」就以直落二吞敗，今天兩人未能止敗開胡，也苦吞對戰3連敗。

至於位居下半部籤表的王齊麟、李洋，明天將碰上泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）。

今年5月才在泰國公開賽奪得本季首冠的戴資穎，將在印尼頂級大賽挑戰本季第2冠，明天她將迎戰新加坡23歲女將楊佳敏，至於上週才在印尼大師賽拿下亞軍的一哥周天成，首役則要碰上泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。

羽球 戴資穎 周天成

延伸閱讀

印尼羽賽／羽球王子確診！王子維遺憾退賽

羽球／加拿大帕拉羽球國際賽 台灣選手方振宇奪金

印尼羽賽／「楊肉盧」打頭陣 新科博士戴資穎周三登場

印尼羽賽／一哥開紅盤 周天成直落2闖關

相關新聞

網球／網球名將小威廉絲IG發文 預告將重返溫網

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）已一年來沒有參加任何網球賽事，她今天在Instagram上寫道「到...

世足賽／台灣觀眾看球恐列中國人 卡達官員：可能另作安排

卡達世界盃足球賽主辦單位高層人員今天表示，同時作為卡達入境簽證及世足賽入場身分識別證的Hayya Card，可能將台灣球...

網球／詹詠然女雙扳倒前球后 伯明罕網賽8強會師詹皓晴

台灣網球女子雙打好手詹詠然今天和澳洲搭檔史托蘇兒聯手，在伯明罕網賽女雙首輪，以6比3、7比6（7）擊敗羅馬尼亞前球后哈勒...

印尼羽賽／不敵世錦賽銅牌組合 台灣男雙「楊肉盧」 出局

台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天在印尼羽球公開賽首輪，以15比21、16比21不敵去年世界羽球錦標賽銅牌組...

足球／貝克漢牽女兒出席活動 父女倆笑容滿面成全場焦點

退役足球球星貝克漢（David Beckham）和小女兒哈波（Harper Beckham）今天一同出席威尼斯電影活動，父女倆簽著手亮相看起來相當親熱。 貝克漢和妻子維多莉亞（Victoria）

印尼羽賽／羽球王子確診！王子維遺憾退賽

總獎金120萬美元的印尼公開賽今天點燃戰火，但我國東京奧運國手「羽球王子」王子維傳出確診新冠肺炎，沒能如願在明天比賽上陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。