足球／貝克漢牽女兒出席活動 父女倆笑容滿面成全場焦點
退役足球球星貝克漢（David Beckham）和小女兒哈波（Harper Beckham）今天一同出席威尼斯電影活動，父女倆簽著手亮相看起來相當親熱。
貝克漢和妻子維多莉亞（Victoria）婚後生下了3男1個女，分別為21歲的布魯克林（Brooklyn Beckham）、19歲的羅密歐（Romeo Beckham）和17歲的克魯茲（Cruz Beckham）和10歲的哈波。
今天貝克漢穿著一身價值將近500萬台幣的西裝，牽著寶貝女兒出席威尼斯電影活動，女兒哈波則是穿著粉紫色的長洋裝，和爸爸有說有笑地入場，從兩人臉上燦爛的笑容可知，父女倆感情非常緊密。
Harper Beckham, 10, holds hands with her dad David as they head to theatre event https://t.co/TQLM8S4aXq— Daily Mail Online (@MailOnline) June 13, 2022
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