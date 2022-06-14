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足球／貝克漢牽女兒出席活動 父女倆笑容滿面成全場焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
貝克漢與女兒。 路透
貝克漢與女兒。 路透

退役足球球星貝克漢（David Beckham）和小女兒哈波（Harper Beckham）今天一同出席威尼斯電影活動，父女倆簽著手亮相看起來相當親熱。

貝克漢和妻子維多莉亞（Victoria）婚後生下了3男1個女，分別為21歲的布魯克林（Brooklyn Beckham）、19歲的羅密歐（Romeo Beckham）和17歲的克魯茲（Cruz Beckham）和10歲的哈波。

今天貝克漢穿著一身價值將近500萬台幣的西裝，牽著寶貝女兒出席威尼斯電影活動，女兒哈波則是穿著粉紫色的長洋裝，和爸爸有說有笑地入場，從兩人臉上燦爛的笑容可知，父女倆感情非常緊密。

威尼斯 電影 西裝 足球

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