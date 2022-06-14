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印尼羽賽／羽球王子確診！王子維遺憾退賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王子維。 中央社(資料照)
王子維。 中央社(資料照)

總獎金120萬美元的印尼公開賽今天點燃戰火，但我國東京奧運國手「羽球王子」王子維傳出確診新冠肺炎，沒能如願在明天比賽上陣。

連同「一姊」戴資穎、「一哥」周天成在內，中華羽將本周共有6組選手參賽，今天首日賽程只有男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵出賽，另外5組選手都將在明天迎接首輪賽事，但王子維今天透過社群宣布確診消息。

「很抱歉讓大家擔心了，這次印尼公開賽退賽的原因是因為我確診了，最不希望發生的事情還是發生了。」王子維表示，目前自己症狀事喉嚨非常痛，其它症狀都還好，「希望我能趕快痊癒，早日回到球場，謝謝大家對我的關心。」

在此之前，去年東奧打進混雙銅牌戰的香港女將謝影雪，也宣布自己確診，退出本周屬於BWF超級1000分系列的印尼公開賽。

王子維 羽球 戴資穎

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