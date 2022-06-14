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羽球／加拿大帕拉羽球國際賽 台灣選手方振宇奪金
台灣帕拉林匹克羽球代表隊8日至12日在渥太華參加「2022加拿大帕拉羽球國際賽」，勇奪1金2銅。其中眾所矚目的男子單打SU5級項目，由台灣選手方振宇勇奪金牌。
方振宇2020東京帕運男單爭得第四名，3月8日在西班牙帕羽賽中奪得生涯首座國際賽事冠軍，如今再次在國際賽事中過關斬將；12日決賽時，歷經纏鬥，最後終以2-1成功擊敗第一種子法國男單好手洛奎特（Meril LOQUETTE），全場報以掌聲喝采。
而在男子單打SL4級項目方面，台灣選手葉恩銓在開賽後連2場得2勝，順利進入四強準決賽；最後以些微差距敗給德國好手，獲得銅牌。
至於女子單打SH6級項目，年僅15歲的吳于嫣表現突出，展現初生之犢不畏虎的旺盛鬥志，在準決賽中經歷3局奮戰，獲得銅牌。
這一次台灣代表隊參加加拿大帕拉羽球國際賽，另兩名好手蒲貴煜、蔡奕琳，均在首場時遭逢同項目第一種子選手，奮力拼搏後，遺憾未能打入決賽。
吳于嫣、蔡奕琳、蒲貴煜等人，都曾在5月中旬和下旬參與巴林公開賽及杜拜國際賽。
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