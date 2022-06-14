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網球／里約奧運女單金牌宣布退休 轉戰ESPN當賽評

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2016年里約奧運網球女單金牌得主、波多黎各好手普伊格（Monica Puig）在今天宣布，正式高掛球拍。 美聯社
2016年里約奧運網球女單金牌得主、波多黎各好手普伊格（Monica Puig）在今天宣布，正式高掛球拍。 美聯社

2016年里約奧運網球女單金牌得主、波多黎各好手普伊格（Monica Puig）在今天宣布，由於受到長期的傷勢影響將正式高掛球拍，而日前法網就已經在ESPN上擔任賽評的她，未來也將會全心同入這份工作，以另外一種方式繼續支持網球。

今年28歲的普伊格，2016年在里約奧運上一路過關斬將，以非種子身份陸續擊敗了第3種子的西班牙好手蒙奎露薩（Garbine Muguruza）、捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）等人挺進到女單決賽，最終更拍落第二種子的德國好手柯波兒（Angelique Kerber），成為史上首位在奧運贏得網球金牌的波多黎各選手。

儘管在奧運後普伊格世界排名也來到生涯新高的27名，不過在職業賽場上的表現並未有太多起色，甚至在2020年開始她就因為手肘與肩膀傷勢不斷缺陣，還因為進行第二次的肩部手術，導致她無緣在東京奧運上挑戰衛冕。

而今年4月普伊格雖然重返職業賽場，不過都在首輪就止步或傷退，這也讓她今天在個人社群上正式宣布高掛球拍，「再見，但很快又會再見。在我生命的過去28年裡，網球一直是我不變的愛，它給了我很多激勵人心和難忘的經歷，但是，美好的事情總會結束，今天我宣布將從網球場上退役，經過3年傷病與4次手術的艱苦戰鬥，我的身體真的已經承受太多了。」

普伊格強調儘管不再擔任選手，但日前就開始客串賽評的她也已經做好生涯的後續規劃，將會加入ESPN繼續在網壇活躍，並且與其他年輕、有前途的網球運動員分享自己的經歷，「謝謝網球，你已經是我的一切，這將是下一個新篇章。」

普伊格 里約奧運 Angelique Kerber

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