世足賽／澳洲門將跳「小丑舞」立功 秘魯主帥無話可說

卡達世界盃足球賽跨洲附加賽今天進行首場澳洲與秘魯之戰,最終澳洲靠著替補門將雷德梅恩(Andrew Redmayne)猶如小丑跳舞一般的守門方式成功干擾對手,在PK大戰以5:4勝出,讓秘魯主帥加雷卡(Ricardo Gareca)也直言輸得無話可說。

澳洲與秘魯今天在跨洲附加賽爭奪晉級卡達世足賽的第31張門票,不過雙方在90分鐘賽事加上30分延長賽踢完後都未能進球,也讓比賽進入PK大戰,而澳洲總教練阿諾德(Graham Arnold)也在此時決定出奇招,換上33歲的替補門將雷德梅恩。

Goalkeeper Andrew Redmayne... Came off the bench for Australia in the final minute of extra time just for penalty shoot-out... He did this dance on the line every time... And for the critical penalty kick it worked! pic.twitter.com/hUb2g9Mevd