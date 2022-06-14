世足賽／澳洲門將跳「小丑舞」立功 秘魯主帥無話可說

卡達世界盃足球賽跨洲附加賽今天進行首場澳洲與秘魯之戰，最終澳洲靠著替補門將雷德梅恩（Andrew Redmayne）猶如小丑跳舞一般的守門方式成功干擾對手，在PK大戰以5：4勝出，讓秘魯主帥加雷卡（Ricardo Gareca）也直言輸得無話可說。

澳洲與秘魯今天在跨洲附加賽爭奪晉級卡達世足賽的第31張門票，不過雙方在90分鐘賽事加上30分延長賽踢完後都未能進球，也讓比賽進入PK大戰，而澳洲總教練阿諾德（Graham Arnold）也在此時決定出奇招，換上33歲的替補門將雷德梅恩。

Goalkeeper Andrew Redmayne... Came off the bench for Australia in the final minute of extra time just for penalty shoot-out... He did this dance on the line every time... And for the critical penalty kick it worked! pic.twitter.com/hUb2g9Mevd — Simon Sandiford (@SimonUpNorth) June 13, 2022

儘管在PK第一輪澳洲射門就踢中門柱，不過雷德梅恩也透過他猶如小丑般的跳動干擾對手節奏，並在第三輪先迫使秘魯阿德文庫拉（Luis Advincula）踢中門柱，第6輪更是直接撲下瓦勒拉（Alex Valera）的12碼球，帶領澳洲晉級世界盃會內賽。

賽後澳洲總教練阿諾德就直言，PK大戰換上雷德梅恩雖然是一步險棋，但他也深知雷德梅恩是一名PK大戰的優異門將，而過去雷德梅恩就曾靠著在門前小丑般的跳動成功干擾過對手射門並將球撲下，並讓他贏得了「灰色搖擺者（Grey Wiggle）」的稱號，今天他則是再度靠著獨具特色的守門方式獲得關注。

秘魯教練加雷卡賽後也表示，整場比賽他都在試圖不要讓戰線拉長進入到PK大戰，可惜事與願違，談到雷德梅恩的守門方式時，他則說：「如果他的所作所為都是合乎規定，那麼我也輸得無話可說。」