世足賽／FIFA：有信心杜哈引進半自動越位偵測系統

中央社／ 杜哈13日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。 法新社
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。 法新社

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾今天表示，國際足總有信心，今年底登場的杜哈世界盃足球賽可能會引進半自動越位偵測系統，輔助影像助理裁判（VAR）更快作出裁定。

法新社報導，此一人工智慧技術的測試工作未來數月將會持續，但英凡提諾（Gianni Infantino）強調，這方面已經取得重大進展。

英凡提諾於國際足球協會理事會（InternationalFootball Association Board, IFAB）會議後，在杜哈召開記者會時說：「我們在FIFA世界球會盃（FIFA ClubWorld Cup）進行測試，看起來非常好。我們很滿意，將會於此一大賽前作出決定。」IFAB負責制定足球比賽規則 （Laws of the Game）。

路透社報導，英凡提諾表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病 ）疫情之後開始的這項改變，獲得「整個足球界強烈支持」。

他指出，專家將決定11月21日開幕的世界盃是否引進半自動越位偵測系統。

此一系統監測球員肢體29個數據點，創建一套骨骼的三維模型，供裁判在場邊進行檢視。

去年在杜哈舉行的國際足總阿拉伯盃（FIFA ArabCup）、今年2月世界球會盃都對此系統進行測試。

半自動的影像助理裁判使用自動偵測球技術，以立即創建球員位置的三維模型，將使得越位可於數秒內被偵測出來。

FIFA裁判委員會主席科林納（Pierluigi Collina）表示，他「有信心」32強爭鋒的世足賽將引進這套系統。

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