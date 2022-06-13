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印尼羽賽／「楊肉盧」打頭陣 新科博士戴資穎周三登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國羽球「一姊」戴資穎完成博士學業。圖／北市大提供
我國羽球「一姊」戴資穎完成博士學業。圖／北市大提供

屬於BWF超級1000分大賽的印尼公開賽明天開戰，首日賽程我國只有男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵上陣，剛拿到博士學位的「一姊」戴資穎、印尼名人賽打下亞軍的「一哥」周天成都將在周三登場。

總獎金120萬美元的印尼公開賽緊接著超級500系列的印尼名人賽登場，兩場賽事都是在歷史悠久的史納延紀念體育館舉行；小戴上周雖沒參加印尼名人賽，但周日受邀參加印尼女雙名將波莉的退休儀式，活動中也有提拍下場。

印尼公開賽台灣時間明天早上10點點燃戰火，首日賽程只有「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵出賽，預計下午5點碰世界排名第9的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

2019年打下男單冠軍的小天，本周列第4種子，首戰碰泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）；2016年和18年封后的小戴列女單第2種子，首輪遭遇新加坡楊佳敏。

小戴上月底泰國公開賽打下本季首冠，回台後先完成博士學業，上周飛往雅加達前提前穿上畢業的博士服，本周帶著新身分挑戰「背靠背」冠軍。

中華羽將本周共有6組選手挑戰印尼公開賽，男單、女單和男雙各2組，「羽球王子」王子維、女單好手白馭珀和東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋也將在周三出賽。

羽球 戴資穎 周天成

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