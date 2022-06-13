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游泳／王冠閎確診後首場國際賽 14日出征世錦賽

中央社／ 台北13日電
王冠閎。 報系資料照
王冠閎。 報系資料照

「台灣蝶王」王冠閎歷經確診，14日將出發前往匈牙利參加游泳世錦賽，教練黃智勇今天表示，王冠閎恢復狀況比預期好，儘管準備可能稍嫌不足，但將抱持著平常心爭取佳績。

第19屆國際游泳總會（FINA）世界游泳錦標賽6月17日將在匈牙利布達佩斯揭開序幕，東京奧運國手包括王冠閎、王星皓、黃渼茜都將參賽，而在今年全大運橫掃8金的莊沐倫也在參賽名單中。

王冠閎先前在5月全國大專校院運動會COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診後退賽，而世錦賽將是他染疫痊癒後首場國際賽。教練黃智勇表示，王冠閎5月底才剛恢復訓練後，目前已逐步增加訓練量和強度。

王冠閎預計將參加世錦賽100蝶、200蝶項目，黃智勇指出，王冠閎恢復狀況比預期好，儘管這次準備世錦賽的時間可能較為不足，但反而可以讓王冠閎在沒有壓力情況下迎接比賽，盡力爭取更好成績。

台灣代表隊接下來分批前往游泳世錦賽，第一批游泳代表隊將在14日啟程，包括王冠閎、王星皓、吳浚鋒、蔡秉融、莊沐倫、黃渼茜、徐安、林姵彣等人；公開水域代表隊及跳水隊預計將在23日出發。

待世錦賽告一段落後，黃智勇透露下半年賽事規劃，王冠閎預計年底將參加2大賽事，分別為10月世界盃與12月世界短道游泳錦標賽。

王冠閎 世錦賽 黃渼茜

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