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網球／約克維奇球王退位 曾俊欣排97創新高

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞的約克維奇。歐新社
塞爾維亞的約克維奇。歐新社

2月底曾短暫登上「世界球王」寶座的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），今天公布的最新男單世界排名再度超越塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），在溫布頓前登上世界第一，加上德國澤瑞夫（Alexander Zverev）排名前進到世界第2，聯手締造特別紀錄。

這是2003年11月後，世界前2首度沒有「四大天王」約克維奇、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）任何一人；本州小約排名第3，法網剛打下生涯第22座大滿貫的納達爾排名第4。

我國「夜市球王」曾俊欣上周在斯洛伐克的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽打進4強，本周排名上升7名，從104晉升到97，生涯首度進入世界百大，成為盧彥勳和王宇佐後的台灣男網第3人，寫下個人里程碑。

曾俊欣目前在21歲以下球員限定的ATP新生代總決賽排名第7，有機會參加11月米蘭登場的8名球員限定特別賽事，若能參賽將再締造台灣網壇另項紀錄。

曾俊欣本周轉戰義大利，繼續在紅土賽場的帕爾馬ATP挑戰賽爭取積分，接續再轉往英國為溫布頓備戰；今年溫布頓27日登場，但重新登上「世界球王」的梅德維夫因賽事不允許白俄羅斯及俄羅斯選手出賽，將缺席今年草地大滿貫。

曾俊欣 羅斯 溫布頓

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