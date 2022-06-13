羽球／球技、課業並進！ 戴資穎完成博士學位

不只是國際羽壇指標球員，我國羽球「一姊」戴資穎今年還完成臺北市立大學競技運動訓練研究所博士學位，成為羽壇「學霸」。

「不論運動、訓練多麼辛苦，但課業也絕對不能放棄！」從大學、碩士班、博士班一路都在北市大的小戴，2018年從碩士班畢業後，就決心繼續攻讀博士，盼增進訓練以外更專業的運動科學知識，值得一提的是和她感情超好的姊姊戴靖潔也在今年一月順利取得台北市立大學博士學位。

小戴說：「運動固然很辛苦，課業也絕對不可以放棄，在增長知識的同時，對自己的運動生涯也會有幫助，可以用更科學的角度去解決遇到的難題，當你遇到困難時，可以哭、可以難過，但絕對不可以放棄，相信自己堅持下去，才會在回頭看時不會後悔，人生只有一次，我們一起加油。」

儘管戴資穎常年都在外征戰，但勤學的她還是努力靠著線上、通訊教學，如期的完成了博士班的學業。

北市大競技運動訓練研究所今天舉行畢業典禮，小戴為備戰本周開打的超級1000印尼公開賽，上周已先前往雅加達，她也在出國前往印尼的前一天，在國訓中心幫忙下，完成了最後的博士論文口試審查，並且提前穿上畢業的博士服，由前校長戴遐齡完成所有畢業生夢想的撥穗儀式，再由現任代理署長教育部次長林騰蛟頒發博士學位畢業證書，最後由現任代理校長邱英浩頒發特別貢獻獎。

戴資穎說：「我要謝謝在學術這一條路幫助我的人，謝謝體育署、謝謝北市大，從大學、碩士班到博士班，謝謝現在的邱英浩校長、還有戴遐齡校長，以及競技運動訓練研究所陳奕良所長，也就是我碩士與博士的指導教授。特別感謝陳老師總是願意配合我的時間，我不論在國外比賽或者國內訓練的時候，都可以持續學習。」