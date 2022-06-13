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高球／歐巡首位女冠軍 格蘭同場競技不讓鬚眉

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導

體育競技女勝男的例子！高球DP World Tour（隸屬於歐巡）的斯堪地那維亞混合賽，在改制後同時被男女歐巡賽認證，成為一站男女高球好手同場競技的賽事。來自瑞典的22歲女將格蘭13日在最後一輪打出64桿、低於標準桿8桿的佳績，整體以9桿差距擊敗斯克里夫納，成為首位在歐巡賽拿到冠軍的女性。

低於標準桿的64桿

根據《英國廣播公司》報導，高爾夫球DP世巡賽的斯堪地那維亞混合賽上，瑞典22歲女將格蘭在13日的最後一輪繼續維持好手感，最終輪繳出低於標準桿8桿的64桿，總共領先第二名的澳洲男將斯克里夫納9桿，更領先次佳的女選手達14桿，成為DP世巡賽首位捧冠軍、首位奪歐巡賽的女將。

去年才轉職業、今年賽前已奪2座女子冠軍的年輕女將格蘭賽後受訪時表示，很興奮在家人與球迷的支持下捧盃，她很希望人們認可女子高球的專業度，希望能有更多贊助商加入，幫助女子高球運動發展下去，證明女性同場競技不會輸男性。

瑞典傳奇女將喜認證

天空體育補充報導，自1991年來，斯堪地那維亞賽事只列入男子歐巡賽，而2019年負責的拉加代爾集團將賽事管理權交給歐巡賽，男子歐巡與女子歐巡都將此賽事納入，故改名為混合賽，首度將78名男將、女將聚集同場競技，另外因為贊助關係改稱為DP世巡的一部份，但本質仍是歐巡賽，本次格蘭勝出寫下女性首奪歐巡的紀錄。

在場的包含格蘭的老前輩、瑞典傳奇女將索倫坦，她毫不吝嗇給予小妹妹鼓勵，她提到格蘭過去曾參加過安妮卡基金會的賽事（以索倫坦為名的賽事），她就發現格蘭的天賦，不過索倫坦也不想給後輩過多壓力，她說：「格蘭還小，未來還需要更多經驗，這場雖然捧盃，但她仍對常勝軍相對陌生。」

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