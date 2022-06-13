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LPGA／休普萊特菁英賽 錢珮芸排第29本季最佳

中央社／ 台北13日電
錢珮芸。 擷圖自畫面
錢珮芸。 擷圖自畫面

台灣高球女將錢珮芸今天LPGA休普萊特菁英賽最終輪射下7鳥，但也吞下4柏忌和1記雙柏忌，揮出70桿，3輪合計低於標準3桿的210桿，並列第29，繳出個人本季最佳成績。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）休普萊特菁英賽在美國新澤西州（New Jersey）舉行，這次共有7名台將參賽，前兩輪結束，包括錢珮芸、程思嘉、彭婕等3人晉級。

出發前還落後4桿的加拿大女將韓德森（Brooke M.Henderson）今天上演獵鷹秀，還抓下5鳥，單日以64桿繳卡，正規賽3輪結束，以低於標準12桿的201桿與美國女將魏佛-萊特（Lindsey Weaver-Wright）並列第一。

24歲的韓德森去年在這項賽事以並列第2作收，今年靠著在延長加洞賽擊敗對手，拿下本季首冠，也是個人美巡賽第11冠。

錢珮芸今天表現起伏，雖然進帳7鳥，但吞下4柏忌，以及1記雙柏忌，打出70桿，3輪總桿數210桿，並列第29，除了是這次表現最佳的台將外，排名也是個人本季新高。

程思嘉、彭婕最後一回合各揮出74、73桿，3輪合計同為214桿，並列第67名。

錢珮芸

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