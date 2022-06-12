網球／和球迷吵架輸球？澳洲「壞小子」控遭種族歧視

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）備戰溫布頓前傳出好消他，他斯圖加特公開賽拍下澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），闖關決賽，但比賽卻因基里洛斯賽後指控觀眾對他種族歧視而失焦。

墨瑞以7：6（7：5）、6：2擊敗基里洛斯，比賽中就曾和球迷起爭執的基里洛斯，之後透過社群解釋原因。

「到底何時要停止？處理來自觀眾的種族毀謗？」基里洛斯表示，自己在球場的舉動行為的確不是最佳典範，但聽到來自觀眾席「你是害群之馬」、「閉嘴打你的球」之類的喊聲，才讓他選擇反擊，但還因此遭主審罰分，簡直「一團糟」。

其實和球迷發生爭執前，基里洛斯第一盤「搶7」就因踢球遭主場警告，輸掉首盤後他砸球拍的行為又受警告。

墨瑞表示，上場就是一場戰爭，不只要和對手對抗，也是和自己的戰鬥，「這就是個人運動最困難的一部分。」他提到，基里洛斯有潛力成為世界上最佳球員之一，但很明顯比賽期間情緒受到波動，「這對我來說自然更容易。我很開心進到決賽，這周我表現很好，有絕佳機會和（決賽對手）貝雷帝尼（Matteo Berrettini）對抗。」