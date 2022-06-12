自行車／亞運延期 以賽代訓稱霸荖濃溪

台灣Gravel Fundo系列賽事，第2站高雄荖濃溪站首次於六龜陽光加賀露營區登場，南寶樹脂車隊「一姐」蔡雅羽率領五虎將參賽，直接稱王封后三金入袋，成為現場最大贏家。

Gravel賽事自2021年由國際自由車總會正式舉辦世界錦標賽後，逐漸受到各國重視，台灣也掀起一波Gravel的熱潮，由CICLOVATION握把帶、KS升降座管、NOVATEC輪組、SYB昇陽自行車等四家知名品牌發起，聯合21家台灣自行車產業品牌共同支持的輪動台灣Gravel Fundo系列賽事。

賽事共計有Gravel 男子組、Gravel 女子組、E-Gravel組、E-MTB組，以及MTB男／女子組，賽事路線全長26公里。第2站賽事來到台灣第二大溪流荖濃溪站，沿著荖濃溪河川地的礫石路段，行經六龜知名景點彩蝶谷、諦願寺及六龜育幼院後，一路朝登山車知名聖地藤枝林道方向進行5.5公里的長爬坡，登頂最高點後隨即轉入荖濃溪林道進行越野3.5公里下坡地形的挑戰，最後終點前2公里的公路段，則是大大提升了賽事強度，讓難分軒輊的選手對戰至最後一秒。

南寶樹脂車隊李懿宸、蔡雅羽及楊子生分別贏得MTB男／女子組，以及E-MTB組的冠軍。台灣登山車一姐蔡雅羽因為亞運延賽，目前將持續在台灣參加各大賽事，以賽代訓維持狀態，今年的賽事目標將調整為10月份在韓國舉行的登山車亞錦賽。

「很高興樂見台灣有越來越多的單車推廣活動，我們南寶樹脂車隊也長期支持各種單車賽事，尤其是入門的單車活動更是難得，Gravel Fundo 在公路車和登山車的領域之間，更適合入門的人口來參加，希望能有越來越多的人加入單車運動。」蔡雅羽說。

E-Gravel組的冠軍是前登山車國手江思瀚，賽前特別來試騎了二次路線，提早佈置了參賽戰術，甚至安排了電輔車的電力配置，江思瀚說：「大家可能覺得電輔車爬坡很輕鬆，但因為同組別大家都是電輔車，所以反而在爬坡更需要大輸出，才能確保優勢。而下坡的林道路線很有挑戰性，反而需要更多的技巧。」

重量級組別的Gravel男子組，冠軍由旅居台灣的瑞士選手Michael Boesiger贏得，曾在國內外參加過眾多Gravel賽事的Michael表示，賽事路線很有特色，不論是登山車選手或是公路車選手都沒有絕對的優勢，「台灣山區裡的道路真的很適合騎單車，這場賽事是我目前在台灣參加過最好的比賽。我很高興能在Gravel 組贏得冠軍。」