快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自行車／亞運延期 以賽代訓稱霸荖濃溪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣登山車好手蔡雅羽以賽代訓維持狀態。圖／圓創運動行銷提供
台灣登山車好手蔡雅羽以賽代訓維持狀態。圖／圓創運動行銷提供

台灣Gravel Fundo系列賽事，第2站高雄荖濃溪站首次於六龜陽光加賀露營區登場，南寶樹脂車隊「一姐」蔡雅羽率領五虎將參賽，直接稱王封后三金入袋，成為現場最大贏家。

Gravel賽事自2021年由國際自由車總會正式舉辦世界錦標賽後，逐漸受到各國重視，台灣也掀起一波Gravel的熱潮，由CICLOVATION握把帶、KS升降座管、NOVATEC輪組、SYB昇陽自行車等四家知名品牌發起，聯合21家台灣自行車產業品牌共同支持的輪動台灣Gravel Fundo系列賽事。

賽事共計有Gravel 男子組、Gravel 女子組、E-Gravel組、E-MTB組，以及MTB男／女子組，賽事路線全長26公里。第2站賽事來到台灣第二大溪流荖濃溪站，沿著荖濃溪河川地的礫石路段，行經六龜知名景點彩蝶谷、諦願寺及六龜育幼院後，一路朝登山車知名聖地藤枝林道方向進行5.5公里的長爬坡，登頂最高點後隨即轉入荖濃溪林道進行越野3.5公里下坡地形的挑戰，最後終點前2公里的公路段，則是大大提升了賽事強度，讓難分軒輊的選手對戰至最後一秒。

南寶樹脂車隊李懿宸、蔡雅羽及楊子生分別贏得MTB男／女子組，以及E-MTB組的冠軍。台灣登山車一姐蔡雅羽因為亞運延賽，目前將持續在台灣參加各大賽事，以賽代訓維持狀態，今年的賽事目標將調整為10月份在韓國舉行的登山車亞錦賽。

「很高興樂見台灣有越來越多的單車推廣活動，我們南寶樹脂車隊也長期支持各種單車賽事，尤其是入門的單車活動更是難得，Gravel Fundo 在公路車和登山車的領域之間，更適合入門的人口來參加，希望能有越來越多的人加入單車運動。」蔡雅羽說。

E-Gravel組的冠軍是前登山車國手江思瀚，賽前特別來試騎了二次路線，提早佈置了參賽戰術，甚至安排了電輔車的電力配置，江思瀚說：「大家可能覺得電輔車爬坡很輕鬆，但因為同組別大家都是電輔車，所以反而在爬坡更需要大輸出，才能確保優勢。而下坡的林道路線很有挑戰性，反而需要更多的技巧。」

重量級組別的Gravel男子組，冠軍由旅居台灣的瑞士選手Michael Boesiger贏得，曾在國內外參加過眾多Gravel賽事的Michael表示，賽事路線很有特色，不論是登山車選手或是公路車選手都沒有絕對的優勢，「台灣山區裡的道路真的很適合騎單車，這場賽事是我目前在台灣參加過最好的比賽。我很高興能在Gravel 組贏得冠軍。」

知名單車Youtuber K2也特別南下參賽，號稱單事賽事達人K2表示，台灣車壇需要更多這類的單車活動，「賽事包含多元的賽事路段，賽事氣氛相對輕鬆和樂，與公路賽以毫秒之爭的氛圍不同，也與登山車賽技術取勝的優勢不同，反而有一種多元族群融合的感覺，超棒的。」

台灣Gravel Fundo系列的荖濃溪站吸引150位單車愛好者參賽。圖／圓創運動行銷提供
台灣Gravel Fundo系列的荖濃溪站吸引150位單車愛好者參賽。圖／圓創運動行銷提供

自由車 亞運

延伸閱讀

7千移民趁美洲峰會組車隊北漂 墨國：已予解散

佯家族代工義大利手工單車 1輛賣38萬有人上當

騎單車出遊不愁 高雄87家旅宿提供貼心服務

高雄三埤國小畢業禮好特別 每人獲贈一輛自行車

相關新聞

印尼羽賽／挑戰球王失利 周天成奪亞仍寫最佳

我國羽球「一哥」周天成勇闖印尼名人賽決賽，晉級過程連續擊敗參加過丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）訓...

網球／和球迷吵架輸球？澳洲「壞小子」控遭種族歧視

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）備戰溫布頓前傳出好消他，他斯圖加特公開賽拍下澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick ...

世足賽／跨洲附加賽 4國搶會內賽最後兩張門票

世界盃足球賽最後兩張門票將於本週的跨洲附加賽後發出，澳洲與秘魯、紐西蘭和哥斯大黎加兩場對戰後，將決定哪兩國能前進卡達世界...

自行車／亞運延期 以賽代訓稱霸荖濃溪

台灣Gravel Fundo系列賽事，第2站高雄荖濃溪站首次於六龜陽光加賀露營區登場，南寶樹脂車隊「一姐」蔡雅羽率領五虎...

玉山盃／射箭銀牌湯智鈞為冠軍戰開球 傳授國際賽心法

東京奧運射箭銀牌好手「湯包」湯智鈞今天到玉山盃為冠軍戰開球，看到這批即將出國爭光的小將，他也分享自己的國際賽心法，「要把...

羽球／印尼女雙好手波利退休 戴資穎、王齊麟受邀表演賽

印尼羽球女雙好手波利去年東京奧運為印尼拿下女雙金牌後，現年34歲的她決定退休，印尼羽球總會今天為她舉辦退休儀式，台灣羽球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。