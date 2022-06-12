玉山盃／射箭銀牌湯智鈞為冠軍戰開球 傳授國際賽心法
東京奧運射箭銀牌好手「湯包」湯智鈞今天到玉山盃為冠軍戰開球，看到這批即將出國爭光的小將，他也分享自己的國際賽心法，「要把國際賽當成國內賽。」
湯智鈞在去年與魏均珩、鄧宇成一起射下奧運男團銀牌，三人也陸續為職棒球隊開過球，實際上，他們之前備戰奧運時，就常用互丟棒球方式舒壓，湯智鈞說：「棒球是團隊運動，那種氛圍讓我很興奮，看到他們在為彼此加油，會感覺到團隊氣氛很好。」
湯智鈞先前在世界盃光州站團體賽表現不算理想，接下來16日要出發繼續法國站、哥倫比亞站，他除了期許射箭隊有好表現，也祝福透過玉山盃遴選出的U18世界盃國手能有好成績。
經歷過奧運層級賽事，對於接下來要出國征戰的棒球小國手，湯智鈞表示：「國際賽要跟國內賽一樣，實際上當然不同，但要有這樣的想法，告訴自己好好享受比賽、站上場上的感覺。」
今年射箭世界盃共有4站，湯智鈞在前兩站土耳其安塔利亞、南韓光州感受到各國選手水準拉近，「未來射箭更競爭，1分差就可能輸掉整場比賽。」今年雖然遇到亞運延期，但湯智鈞認為就像先前遇到奧運延期，「正好去找到自己真正不足的地方努力。」
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