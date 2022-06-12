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印尼羽賽／挑戰球王失利 周天成奪亞仍寫最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

我國羽球「一哥」周天成勇闖印尼名人賽決賽，晉級過程連續擊敗參加過丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）訓練營的選手，但今天碰訓練營「校長」安賽龍沒能再過關，以10：21、12：21吞敗。

安賽龍去年開始在杜拜開設訓練營，小天第二輪後碰頭的香港好手李卓耀、印度20歲新星拉克西亞（Lakshya Sen）和去年世錦賽奪冠的新加坡對手駱建佑，都接受過安賽龍指導。

今天碰訓練營主辦人安賽龍，是小天和現任球王生涯第16度對決，小天過去只寫過2次突破，2019年年終賽落敗後已吞下5連敗；今天碰頭，194公分的安賽龍一下場就取得5：0領先，具有高度優勢的殺球也能換成分數，以21：10先下一城。

第2局小天靠安賽龍出界失誤加上滾網而過的幸運球，從2：6落後到6：6追平，但9：9後又被安賽龍一波6：0攻勢拉開領先，最終安賽龍就以殺球收下冠軍點，以21：12迎接今年第3冠。

雖無緣本季首冠，亞軍成績仍是小天本季最佳，且屬於BWF超級1000等級的印尼公開賽14日繼續登場，小天2019年奪冠成為首位打下超級1000男單金盃的台將，今年要再挑戰佳績。

我國「一姊」戴資穎也已抵達雅加達為印尼公開賽準備，上月底泰國公開賽打下本季第一冠的小戴名列印尼公開賽第2種子，首戰將碰新加坡楊佳敏。

世錦賽 羽球 戴資穎

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