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足球／C羅性侵案遭撤 法官：原告律師惡意使用保密文件

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導
C羅。圖／摘自IG
C羅。圖／摘自IG

美國聯邦法官駁回了一起針對葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的性侵訴訟，理由是原告的律師使用駭來保密文件，對羅納度造成傷害。

美國檢方3年前已因證據不足，決定不對羅納度提起刑事指控，但仍有一起由疑為受害人的梅約加（Kathryn Mayorga）提起的民事訴訟。

梅約加2018年9月向內華達州地區法院提告，指控羅納度2009年在拉斯維加斯飯店頂樓豪華套房性侵她，之後支付她37萬5000美元的封口費。

效力於英格蘭足球超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United）的羅納度堅稱自己是無辜的。

美國地區法院法官杜錫（Jennifer Dorsey）昨天裁定，由於女方律師律師史托瓦爾（Leslie Stovall）一再使用「由網路攻擊取得、有律師─委託人特權保護的文件」，因此駁回訴訟。

杜錫表示，徹底駁回一起案件，且不給予再次提訴的選項，確實是嚴厲的懲罰，但女方律師的作為已經危害了羅納度。

法官認為，無論是文件取得的方式和使用的持續性上，原告律師都是「行為惡意」。

「單單撤銷史托瓦爾的委任資格，並不能讓人消除對羅納度的成見，因為被盜用的文件及其機密內容，已融進（原告）的主張之中。」

「嚴厲的裁決是應該的。」

C羅 Cristiano Ronaldo

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