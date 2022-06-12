足球／搶在世足前砸錢買人 2筆億元合約曝光

搶在世足前撒錢，歐足壇連出2筆一億歐元轉會消息！11晚間，歐冠冠軍皇馬正式官宣，以8千萬歐元與2千萬浮動獎金，億元簽下法國22歲防守中場瓊阿梅尼，而足壇知名記者羅馬諾12日又披露，歐冠亞軍利物浦即將簽下22歲的烏拉圭新秀前鋒努涅茲，價碼同樣是8千萬與2千萬獎金。接連兩筆億元引援都說明，豪門搶在世界盃前鎖定已踢出身價的超級新星，以防世界盃後價更高。

法國出新防守悍將

足壇轉會窗口都還沒開，各大豪門就積極運作天價引援，近期歐冠決賽組合皇馬與利物浦接連出手撒億元！先是歐冠冠軍皇馬傳出捷報，11日晚間正式官宣，以8千萬歐元與2千萬浮動獎金、最高總值億元，從法甲球隊摩納哥，簽下法國22歲防守中場瓊阿梅尼，雙方將簽約6年。

根據《ESPN》報導，瓊阿梅尼是今年法甲的攔截王，勁爆的體能讓這位年僅22歲的小將能扛單後腰，一對一的身體對抗、體能與空戰都是優勢，20/21賽季場均能贏回5.5次的球權已經很驚人，21/22賽季更推高到7次，被譽為是法甲最恐怖的中場破壞者，今年世足球迷高機率會看到他擔任法國隊的中場屏障，皇馬搶下瓊阿梅尼為的也是替年紀不小的王牌三中場組合，找尋接班的新秀。

烏拉圭爆鋒線殺手

不僅歐冠冠軍在撒錢，亞軍利物浦也不落人後，據足壇知名記者羅馬諾所說，利物浦與葡超球隊本菲卡，已經就烏拉圭小將努涅茲的轉會達成口頭協議，按外媒報導，利物浦最快會安排本週一（13日）對他進行體檢，據傳努涅茲轉會價碼與瓊阿梅尼類似，都是8千萬歐元與附帶的2千萬浮動獎金，總價都可能達億元。

同樣年僅22歲，烏拉圭前鋒努涅茲確實值得這個身價，他在21/22賽季葡超聯賽24場的先發，就轟進26球，6場歐冠先發打進6球，賽季各項賽事通算41場（32場先發）轟進34球，是備受期待的新科鋒線殺手，也將是烏拉圭在今年世足倚重的攻擊手，考慮到英超對手曼城引進挪威魔童哈蘭德，更加深利物浦要搶下努涅茲、進行軍備競賽的想法。

過去世足年也都會充斥著高價轉會案，多是在世足踢出身價後，獲得豪門追捧，近年最經典案例就是哥倫比亞天才J羅，他在14年世足表現出色後，以7500萬歐元加盟皇馬，而對於天賦盡顯的瓊阿梅尼與努涅茲來說，皇馬與利物浦都不願意再等到世足後漲價，要先撒錢確定人在手中。

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