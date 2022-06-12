諾丁漢網賽／姊妹都輸同組人馬 詹皓晴無緣女雙決賽

中央社／ 台北12日電

台灣女子網球雙打好手詹皓晴與日本搭檔青山修子，今天在諾丁漢網球賽女雙4強，以4比6、4比6不敵大會頭號種子、巴西女將哈達德梅雅與中國張帥的跨國組合。

隸屬WTA 250的諾丁漢網球賽，是草地賽事，也是6月底溫布頓網球錦標賽前的熱身賽，詹皓晴與姊姊詹詠然都有參加這站賽事，姊妹雖搭配不同拍檔出擊，卻都輸給同組人馬。

詹詠然與澳洲搭檔史托蘇兒（Samantha Stosur）昨天凌晨歷經3盤大戰，最後惜敗哈達德梅雅（BeatrizHaddad Maia）與張帥，沒想到今天換由詹皓晴與青山修子這組「台日組合」上陣，仍栽在對方手上。

詹皓晴與青山修子名列大會第3種子，和對手堪稱勢均力敵，首盤前8局打完，雙方各破了對方2次發球局，戰成4比4平，不過關鍵的第10局「台日組合」失守，以4比6丟掉首盤。

次盤「台日組合」前7局就發球局兩度被對手攻破，最多以2比5落後，對手也提前取得「聽牌」優勢。

「台日組合」奮力連趕2局，將比數追成4比5，第10局只要成功守下，就有機會將戰線延長，無奈卻沒能壓制住對手攻勢，以4比6吞敗。

詹皓晴本季自邁阿密網賽起和青山修子聯手，迄今累計參加7場比賽，其中僅斯圖加特與諾丁漢網賽兩站打進4強，也是詹皓晴本季最佳參賽成績。

詹皓晴 詹詠然 溫布頓

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