曾俊欣先盛後衰 布拉提斯拉瓦挑戰賽4強止步

中央社／ 台北11日電
台灣網球好手曾俊欣。報系資料照／記者劉肇育攝影
台灣網球好手曾俊欣。報系資料照／記者劉肇育攝影

台灣網球好手曾俊欣今天在斯洛伐克的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽4強先盛後衰，在首盤6比1率先拿下優勢下，以1比6、4比6連丟兩盤，惜敗義大利好手博納迪奧無緣決賽。

目前世界排名104的曾俊欣，在今年紅土大滿貫賽法國網球公開賽會內賽打出身價，與葡萄牙好手索沙（Joao Sousa）歷經5盤馬拉松式大戰，最後打到大腿抽筋才無奈吞敗。

本週曾俊欣持續征戰紅土的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽，而根據網球排名預測網站，曾俊欣下週的最新世界排名可望再創新高，除將首度闖進百名大關，預計將可落在第97名。

曾俊欣本季曾先後在印度班加羅爾與西班牙穆西亞2站挑戰賽奪冠，今天他在男單4強遭遇世界排名232的義大利球員博納迪奧（Riccardo Bonadio），他表現有些起伏，不過即便處於落後仍展現韌性，也讓對手吃足苦頭。

今天開賽曾俊欣迅速進入狀態，開局就連拿5局，對手僅在第6局靠著保發成功「破蛋」，讓曾俊欣輕鬆以6比1拿下。

沒想到次盤戰況全面反轉，開賽曾俊欣兩度遭對手破發，一口氣連丟5局，讓他草草以1比6讓出，雙方也以1比1扯平。

決勝盤前6局雙方以3比3打平，不過曾俊欣兩度遭對手破發陷入落後，不過他總能立即振作回敬對手追平。

關鍵第7局曾俊欣竟再遭對手破發，陷入劣勢，這回他沒能再次突破對手發球攻勢，最終以4比6惜敗對手，與決賽擦身而過。

曾俊欣 布拉 索沙

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