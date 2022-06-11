印尼羽賽／3局險勝駱建佑 周天成明爭三年來首冠

BWF超級500系列印尼名人賽，我國羽球一哥周天成今天在男單4強賽與新加坡駱建佑爭奪冠軍賽門票，最終以21：16、8：21、21：19拿下勝利，明天將挑戰繼2019年台北公開賽以來的首座冠軍。

周天成昨天8強賽與印度新星拉克西亞（Lakshya Sen）苦戰3局勝出後，今天則是碰上世界排名第10名的新加坡駱建佑，雙方過去4度交手戰成2：2平手，其中包括去年印尼名人賽兩人就曾在16強賽交手，當時周天成僅花33分鐘就以直落二勝出。

而今天首局雖然周天成一度以5：9落後，不過在局中打出一波7：1的攻勢逆轉戰局，並且一路維持領先優勢，以21：16先下首局，第二局駱建佑則是展開反擊，開賽後就取得12：2的大幅領先，並以21：8扳平戰局。

決勝局儘管駱建佑一度打出3：0開局，不過周天成也展現極佳韌性，在9：9與對手多拍來回後，靠著精采的吊球反超比分，並以11：9進入技術暫停。

換場後儘管駱建佑儘管一度反超比數，但周天成在18：18平手時打出超前比分的殺球，讓他一度仰天長嘯，在雙方再度戰成19：19後，駱建佑一記殺球出界，周天成率先取得賽末點，並再靠著一記殺球讓駱建佑回球出界，順利搶下冠軍賽門票。

這也是周天成繼去年10月的法國公開賽後，再度取得爭冠機會，至於前一次奪冠則是2019年的台北羽球公開賽，而明天冠軍賽周天成將碰上世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）與印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting）之戰的勝者。