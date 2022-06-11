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高球／老虎伍茲職涯收入驚人 躋身富比世10億美元俱樂部
美國商業雜誌「富比世」（Forbes）報導，高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）加入「籃球之神」喬丹和「小皇帝」詹姆斯等淨資產至少10億美元的菁英運動員行列。
擁有15座大賽冠軍的老虎伍茲在自撞車禍中差點失去右腿，14個月後於今年4月重返美國名人賽。根據富比世，他迄今的職業生涯中共獲逾17億美元比賽獎金、代言和其他商業交易收入。
老虎伍茲擁有82座美巡賽（PGA Tour）冠軍，追平美國已故傳奇球星史尼德（Sam Snead）生前創下的歷史紀錄。但富比世表示，他從高爾夫獲得的獎金占不到他職業生涯收入的10%，他的大部分淨資產來自耐吉（ Nike）和勞力士（Rolex）等品牌的代言。
儘管46歲的老虎伍茲沒有參加沙烏地阿拉伯資助的利夫國際邀請賽（LIV Golf Invitational Series），仍晉升為億萬富翁俱樂部的一員。
本月稍早，利夫高爾夫執行長諾曼（GregNorman）告訴「華盛頓郵報」（The WashingtonPost），老虎伍茲拒絕高達9位數「驚人的巨額」報價。
6座NBA總冠軍喬丹是第一位達到淨資產至少10億美元里程碑的運動員；就在上週，4座NBA總冠軍詹姆斯也加入此行列，富比世估計這位洛杉磯湖人球員身家為10億美元。
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