聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／老虎伍茲職涯收入驚人 躋身富比世10億美元俱樂部

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）加入「籃球之神」喬丹和「小皇帝」詹姆斯等淨資產至少10億美元的菁英運動員行列。 美聯社
高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）加入「籃球之神」喬丹和「小皇帝」詹姆斯等淨資產至少10億美元的菁英運動員行列。 美聯社

美國商業雜誌「富比世」（Forbes）報導，高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）加入「籃球之神」喬丹和「小皇帝」詹姆斯等淨資產至少10億美元的菁英運動員行列。

擁有15座大賽冠軍的老虎伍茲在自撞車禍中差點失去右腿，14個月後於今年4月重返美國名人賽。根據富比世，他迄今的職業生涯中共獲逾17億美元比賽獎金、代言和其他商業交易收入。

老虎伍茲擁有82座美巡賽（PGA Tour）冠軍，追平美國已故傳奇球星史尼德（Sam Snead）生前創下的歷史紀錄。但富比世表示，他從高爾夫獲得的獎金占不到他職業生涯收入的10%，他的大部分淨資產來自耐吉（ Nike）和勞力士（Rolex）等品牌的代言。

儘管46歲的老虎伍茲沒有參加沙烏地阿拉伯資助的利夫國際邀請賽（LIV Golf Invitational Series），仍晉升為億萬富翁俱樂部的一員。

本月稍早，利夫高爾夫執行長諾曼（GregNorman）告訴「華盛頓郵報」（The WashingtonPost），老虎伍茲拒絕高達9位數「驚人的巨額」報價。

6座NBA總冠軍喬丹是第一位達到淨資產至少10億美元里程碑的運動員；就在上週，4座NBA總冠軍詹姆斯也加入此行列，富比世估計這位洛杉磯湖人球員身家為10億美元。

老虎伍茲 高爾夫 詹姆斯

延伸閱讀

PGA／腿傷未痊癒 老虎伍茲退出美國公開賽

總冠軍賽高檔演出 柯瑞加入喬丹與詹皇傳奇行列

資產破10億美元 詹姆斯現役球員第一人

NBA／名嘴稱喬丹讓籃球變得不好 KD吐槽對方才是元兇

相關新聞

印尼羽賽／小天今戰球王 搶近3年首冠

我國羽球一哥周天成昨天在BWF超級500的印尼名人賽4強賽，遭遇去年世錦賽冠軍新加坡駱建佑，在前兩局打完戰成平手的情況下...

印尼羽賽／3局險勝駱建佑 周天成明爭三年來首冠

BWF超級500系列印尼名人賽，我國羽球一哥周天成今天在男單4強賽與新加坡駱建佑爭奪冠軍賽門票，最終以21：16、8：2...

高球／老虎伍茲職涯收入驚人 躋身富比世10億美元俱樂部

美國商業雜誌「富比世」（Forbes）報導，高球名將老虎伍茲（TigerWoods）加入「籃球之神」喬丹和「小皇帝」詹姆...

田徑／蔣介文台灣公開賽摘雙金 盧秀燕讚台中之光

來自台中的「黑色閃電」蔣介文時隔21年參加2022年台灣田徑公開賽，在男子5000公尺及1萬公尺項目，分別以15分26秒...

《捍衛戰士》導演新作 邀漢米爾頓與布萊德彼特打造F1電影

《捍衛戰士：獨行俠》的好票房，帶起了一波電影熱，而身為《捍衛戰士》的導演柯金斯基（Joseph Kosinski），近日再傳佳作，邀請好萊屋影星布萊德彼特（Brad Pitt）主演，以及7屆F1世界冠

網球／無緣「姊妹鬩牆」 詹詠然諾丁漢網賽女雙8強止步

台灣網球雙打好手詹詠然與澳洲老將史托蘇兒，今天凌晨在諾丁漢網球賽8強，以1比6、7比6（8）、6比10不敵大會頭號種子、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。