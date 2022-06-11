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田徑／蔣介文台灣公開賽摘雙金 盧秀燕讚台中之光

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中市市長盧秀燕（左）大讚蔣介文（右）是台中之光。圖／台中市運動局提供
台中市市長盧秀燕（左）大讚蔣介文（右）是台中之光。圖／台中市運動局提供

來自台中的「黑色閃電」蔣介文時隔21年參加2022年台灣田徑公開賽，在男子5000公尺及1萬公尺項目，分別以15分26秒66及32分24秒68的優異成績奪下雙料金牌，多年未出賽後即囊括雙金，技驚全場成為台灣田徑公開賽的傳奇。台中市運動局長李昱叡盛讚蔣介文是城市英雄，在國內菁英好手中脫穎而出，相當難得，台中以他為榮。

李昱叡指出，此次賽事參加者多為高中及大學生，面對多是小十多歲的年輕好手，屆齡40幾歲的他，在首日賽事1萬公尺項目決賽奪冠後，於翌日的5000公尺項目上，仍能夠克服體能消耗，並比排名第二的成績快了近6秒的時間再次拿下第二冠，用經驗彌補體力上的不足，展現運動家不輕易放棄的精神，成為台灣田徑公開賽最年長金牌得主，著實令人敬佩。

李昱叡進一步表示，蔣介文來自梨山環山部落泰雅族，是台中原住民傑出人才，也是台中運動界的優秀選手，今年市長盧秀燕也於市政會議公開表揚蔣介文，並感謝原住民族在各項體育運動賽事綻放光芒，為國家為城市爭取榮耀。蔣介文出身於運動世家，父親蔣正仁是台中市原住民族的總頭目，同時也是體育老師，曾奪區運會男子馬拉松季軍，父子倆均在體壇表現精采亮眼。

蔣介文表示，暌違21年再度參加台灣田徑公開賽，主要是想要以賽代訓，提升自己的速度，年紀和體力當然有差，但關鍵是恢復能力跟是否有拚鬥的心，透過按部就班的訓練及參賽，逐步調整自己的狀態，相信自己能回到顛峰，沒有不可能，本次賽事能夠奪冠是靠經驗取勝。

台中市運動局說明，蔣介文成績斐然，目前以1小時3分46秒的半馬成績成為全國紀錄保持人，感謝原住民族在各項體育運動賽事綻放光芒，運動局未來也會加強與各相關單位合作，辦理全國性、全市性、社區型等賽事，從基層逐步培養運動人才，讓國內好手互相切磋，提升台中運動水準，培育更多優秀運動選手。

田徑 光芒 運動家

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