《捍衛戰士》導演新作 邀漢米爾頓與布萊德彼特打造F1電影

《捍衛戰士：獨行俠》的好票房，帶起了一波電影熱，而身為《捍衛戰士》的導演柯金斯基（Joseph Kosinski），近日再傳佳作，邀請好萊屋影星布萊德彼特（Brad Pitt）主演，以及7屆F1世界冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）監製，拍攝F1主題電影，將在近期於Apple TV+上映。

本片劇情描述布萊德彼特將主演一位退休車手，受到F1菜鳥下出戰帖，將重新坐回駕駛艙重返賽道，不僅如此還得面對體能以及技術上的挑戰，對此身為監製漢米爾頓也興奮不已。

生涯拿下7座F1世界冠軍的漢米爾頓表示：「這個企劃非常有趣，我的職責就是確保角色及幕後人員的多樣性，並讓大眾看到他們沒看過的運動，屏讓大家了解賽車的精神，以及這項運動的價值。」

不過漢米爾頓本季在賽場上似乎不順遂，上賽季在封關戰的阿布達比大獎賽上，輸給維斯特潘（Max Verstappen）世界冠軍後，今年又遭到隊友賓士少主羅素(George Russell)精彩表現強壓，在昨日的亞塞拜然大獎賽（Azerbaijan）的自由練習中，與跑出最速圈的「F1阿湯哥」培雷茲（Sergio Perez) 有著單圈1秒的差距，對此漢米爾頓僅表示「會過去的，雖然這樣的表現有點痛。」