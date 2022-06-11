網球／無緣「姊妹鬩牆」 詹詠然諾丁漢網賽女雙8強止步

台灣網球雙打好手詹詠然與澳洲老將史托瑟，今天凌晨在諾丁漢網球賽8強，以1比6、7比6（8）、6比10不敵大會頭號種子、巴西女將哈達德梅雅與中國張帥的跨國組合。

隸屬WTA 250的諾丁漢網球賽，是草地賽事，也是6月底溫布頓網球錦標賽前的熱身賽，詹詠然與胞妹詹皓晴都有參加這站賽事，不過姊妹倆搭配不同拍檔出擊。

詹皓晴昨天深夜與日本搭檔青山修子聯手闖關，順利挺進4強，若詹詠然也同步晉級，4強賽將上演「姊妹鬩牆」劇本，可惜詹詠然與史托瑟（Samantha Stosur）提前落馬。

巴西名將哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）今年初才在大滿貫賽的澳洲網球公開賽名列女雙亞軍，不過上個月在法國網球公開賽才遭詹詠然與史托瑟以直落二淘汰，轉戰草地她改和中國女將張帥聯拍，沒想到戰局也大不同。

詹詠然和史托瑟的「台澳組合」，開賽就連丟4局，僅在第5局靠著保住發球局拿下首局，首盤以1比6懸殊比數棄守。

次盤戰況陷入膠著，前8局打完兩組人馬各自破了對手一次發球局，以4比4打平，接下來雙方仍無法打破僵局，比賽被拖入搶7大戰，「台澳組合」在關鍵時刻把握機會，以8比6拿下，也將戰局扳平。

無奈的是，「台澳組合」決勝盤超級搶10沒能乘勝追擊，在6比5領先情況下，接下來崩盤連丟5分，最終以6比10遭對手逆轉無緣4強。