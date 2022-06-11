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網球／墨瑞拍落西西帕斯晉4強 相隔6年再勝世界前五

聯合新聞網／ 綜合報導
墨瑞相隔6年後再次擊敗世界前五高手。 美聯社
墨瑞相隔6年後再次擊敗世界前五高手。 美聯社

前球王「英國希望」墨瑞Andy Murray）今日在斯圖加特草地網球賽，連下兩盤淘汰頭號種子希臘小將西西帕斯Stefanos Tsitsipas），闖入男單4強，繳出近6年最佳表現，也是相隔5年後再次擊敗世界前五好手，證明自己還能打出高水準比賽，接下來將力拼溫網。

此戰開打前就話題十足，因兩人去年在美網對決時，西西帕斯就因「廁所暫停」時間太久，被懷疑是老爸場外指導而引起墨瑞不滿，直言「對他失去尊重」，而他今天完美復仇，第一盤挽救一個蠻破點後於搶七勝出，第二盤也率先破發，以7：6(7：4)、6：3直落二勝出。

西西帕斯不敵墨瑞。 美聯社
西西帕斯不敵墨瑞。 美聯社

35歲的墨瑞曾拿下3次大滿貫冠軍，近年由於受傷勢關係，表現起伏不定，經過兩次髖關節大手術後，仍希望能東山再起，而今天擊敗世界第五的西西帕斯，相信能帶給他不少信心。他上次打敗世界前5高手已要追溯到6年前，在ATP年度決賽上力退約克維奇（Novak Djokovic），並一舉登上年終球王寶座。

墨瑞贏球後透露放棄紅土賽季，選擇將全力拚草地賽事的原因：「不能說我比較聰明，但草地球場較適合我的打法，在這場地我信心倍增，更能發揮實力。」

今年墨瑞世界排名已來到第68名，接下來將在4強遇上話題人物澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），兩人過去交手6次墨瑞以5勝1敗領先，但都是在2018年大傷前，今年他將力拼傷後回春，嘗試奪下暌違已久的冠軍。

墨瑞 西西帕斯 美網 Stefanos Tsitsipas Novak Djokovic Andy Murray

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