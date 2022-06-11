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網球／跳過柏林網賽 球后斯威雅蒂放眼溫網延續連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
將個人連勝之旅推進到35場的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），宣布將因為肩膀不適問題退出後天開打的柏林女網賽。 路透社
將個人連勝之旅推進到35場的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），宣布將因為肩膀不適問題退出後天開打的柏林女網賽。 路透社

上周剛在法網奪下生涯第二座大滿貫冠軍，並將個人連勝之旅推進到35場的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），宣布將因為肩膀不適問題退出後天開打的柏林女網賽，並直接參加27日登場的溫網，期盼能延續個人連勝之旅。

年僅21歲的斯威雅蒂從2月後就不知輸球為何物，在法網奪冠後拉出一波35連勝，追平了由大威廉絲（Serena Williams）所創下的本世紀最長連勝紀錄，這也讓斯威雅蒂接下來在溫網的表現受到關注。

而為了以最佳狀態迎接溫網，斯威雅蒂今天也在個人社群網站上宣布，由於肩膀感到不適，將退出後天開打的柏林女網賽，「很抱歉我將不會在柏林出賽，我將專注在恢復與休息的工作，以便為溫網做好準備。」

這也代表斯威雅蒂破本世紀紀錄的36連勝將可能出現在她的溫網首輪賽事，她去年在溫網挺進到女單第四輪，改寫個人在此賽事的最佳成績，不過她過去還不曾有過在WTA巡迴賽草地賽事闖進到決賽的紀錄。

而退出柏林女網賽的還包括世界排名第2、3名的愛沙尼亞康塔薇特（Anett Kontaveit）、西班牙芭多薩（Paula Badosa）和前日本球后大坂直美。

斯威雅蒂 大威廉絲 法網

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