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網球／詹皓晴諾丁漢網賽演出大逆轉 挺進女雙4強
詹皓晴與日本搭檔青山修子今天在諾丁漢網球賽女雙8強，連續兩盤上演逆轉秀，以6比7（4）、6比2、11比9淘汰波蘭的卡娃與印尼女將艾迪拉，有驚無險挺進4強。
隸屬WTA 250的諾丁漢網球賽，是草地賽事，也是6月底溫布頓網球錦標賽前的熱身賽，詹皓晴與姊姊詹詠然都有參加這站賽事，不過姊妹倆搭配不同拍檔出擊，稍晚詹詠然也將和澳洲老將史托蘇兒（Samantha Stosur）接力登場，倘若也能順利闖關，姊妹倆將可在4強提前會師。
原訂昨晚出賽的詹皓晴，受雨勢影響賽事順延至今天再戰，她與日本女將青山修子組成的「台日組合」，遭遇卡娃（Katarzyna Kawa）與艾迪拉（AldilaSutjiadi）這對波蘭與印尼的跨國聯軍。
「台日組合」開賽迅速進入狀態，並在第4局率先破發，曾以5比2握有領先，不料接下來對手連保帶破，一口氣連追3局，反倒追成5比5平，甚至被拖進搶7決勝負。
沒能把握領先優勢的「台日組合」，進入搶7後一路落後，以4比7讓出首盤，次盤開打又連丟2局，情勢並不樂觀。
所幸「台日組合」即時甦醒找回節奏，不僅連破對手3個發球局，更是一口氣豪取6局，反以6比2搶下將戰局扯平。
決勝盤「台日組合」再次上演逆轉秀，兩人在2比5落後下，打出6比1攻勢後來居上，「台日組合」在比賽尾聲雖浪費了一次寶貴的賽末點，最後仍有驚無險以11比9拿下勝利。
至於人在斯洛伐克參加布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽的男單好手曾俊欣，今晚同樣歷經3盤苦戰，才以7比5、5比7、7比5擺平世界排名146的捷克好手科普里瓦（Vit Kopriva），成功挺進4強。
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