印尼羽賽／主場球迷加持 印尼組合直落二退麟洋配

BWF超級500系列的印尼名人賽，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天在8強賽遭遇印尼地主組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），最終以15：21、18：21直落二敗北，止步於8強。

麟洋配與世界排名第7名的法賈／雷扎，生涯前4度交手由印尼組合拿下3勝1敗對戰優勢，不過雙方前一次碰頭已經是2020年的湯姆斯盃，當時就是由王齊麟／李洋拿下勝利，終止對戰3連敗。

不過今天雙方再度碰頭，印尼組合在地主球迷加油聲中開賽就取得領先，並以11：8進入技術暫停，不過麟洋配下半局一波3：0後追平，但印尼組合仍是在局末以一波5：0攻勢鎖定首局，以21：15先下一城。

第二局麟洋配雖然在局中一度領先，但印尼組合在6：7落後後打出一波4：0逆轉戰局，儘管麟洋配也展現韌性，在比賽後段追到18：19僅剩1分落後，但是印尼組合仍是靠著強攻讓麟洋配回擊出界與掛網，最終以21：18拿下勝利。