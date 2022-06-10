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TLPGA／京懋慈善盃女子公開賽 李欣奪高球生涯第3冠

中央社／ 台北10日電
李欣奪冠後好友們上前潑水慶賀(TLPGA提供)
李欣奪冠後好友們上前潑水慶賀(TLPGA提供)

職業高球女將李欣今天頂住對手反撲壓力，繳出低於標準1桿的71桿，3回合累計以低於標準2桿的214桿，以1桿之差拿下京懋慈善盃女子公開賽冠軍，也是她生涯的第3冠。

總獎金新台幣300萬元的2022京懋慈善盃女子公開賽，今天在新竹再興高爾夫俱樂部舉行最終回，李欣以1桿之差氣走坐擁7冠的吳佳晏，並帶走55萬元的冠軍首獎。

2014年底轉入職業的李欣，直到2018年8月才在洋房氣密窗&山溪地傳承賽拿下職業生涯首冠，今天是她繼5月大聯大女子高爾夫公開賽後，生涯首度連2場比賽稱后，也是她職業生涯的第3冠。

李欣今天打下3鳥、2柏忌，賽後她表示，這次奪冠比大聯大爭冠更緊張，因為今天同組出發、並列領先的吳佳晏全場不斷積極進攻帶給她很大壓力，最後4洞她僅握有1桿領先，且直到打完最後一洞才分出勝負。

比賽過程確實高潮迭起，最後1洞吳佳晏僅用2桿就打上果嶺，首推失手留下3呎保帕短推，只要她成功推進，就能追平對手並將比賽拖入延長賽，沒想到吳佳晏沒能把握機會，最終苦吞柏忌，才讓李欣以1桿之差驚險稱后。

吳佳晏今天打下4鳥，也吞下4個柏忌，以低於標準1桿的215桿，與張靖翎並列亞軍，兩人各獲得23.4萬元獎金。

高爾夫

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