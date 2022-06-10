網球／繼去年不滿上廁所暫停太久 墨瑞和西西帕斯再度交手
英國前球王墨瑞（Andy Murray）昨日在斯圖加特公開賽直落2擊退大會第7種子布利克（Alexander Bublik），順利晉級男單8強，下一戰他的對手將是男單排名世界第6的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。
35歲的墨瑞本戰面對哈薩克好手布利克，在第二盤2：5落後下反攻，先後挽救3個盤點，最終在搶七以7：4逆轉，花了1小時42分鐘順利闖進男單8強，這是他自本屆ATP雪梨站後再度拿到8強門票。
墨瑞8強賽的對手是希臘好手西西帕斯，兩人上一次對決是在2021年美網首輪，當時西西帕斯申請上廁所暫停，但離場時間太久引起莫瑞不滿，墨瑞賽後還表示「對他失去尊重。」兩人即將再度碰頭，尚未開戰就引發不少話題。
除了正在進行的斯圖加特公開賽，墨瑞也集中精力備戰家鄉賽事溫網，他生涯出戰溫網59勝11敗，為四大賽中表現最佳。
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