印尼羽賽／連三輪苦戰1小時 周天成退印度新星晉4強

BWF超級500系列的印尼羽球名人賽今天進行8強賽，我國男單一哥周天成今天遭遇年僅20歲的印度新星拉克西亞（Lakshya Sen），最終再度苦戰超過1小時後以21：16、12：21、21：14搶下4強門票。

在前兩輪賽事都與對手拚戰近1小時才勝出的情況下，周天成今天遭遇世界排名第9名的拉克西亞，也是雙方繼今年湯姆斯盃後生涯第二度碰頭，前一次周天成在苦戰3局後勝出，今天兩人依舊打得相當拉鋸。

在首局賽事中周天成雖然從開賽就不曾落後，但比賽前段也3度被拉克西亞追平，不過在局中逐漸擴大領先差距後，周天成就以21：16先下一城；第二局拉克西亞則是展開反撲，局中一度就取得7分領先，最終也以21：12扳平戰局。

決勝局周天成在上半局靠著靈活的攻勢不斷調動對手，並以11：5進入技術暫停，換場後拉克西亞連追3分，追到僅剩3分差距，不過周天成隨即回敬一波4：0止血，最終也以21：14拿下勝利，賽後他也開心的以連續殺球動作感謝場邊球迷支持，而將下來的4強賽則將與新加坡駱建佑與中國大陸陸光祖之戰的勝者爭奪冠軍賽門票。