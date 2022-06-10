溫網／今年總獎金15億 封王封后各抱逾7000萬回家

溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）主辦單位今天宣布，今年溫網總獎金將破紀錄達4035萬英鎊（約新台幣15億元），其中男女單冠軍將各抱回家200萬英鎊（約新台幣7415萬元）。

法新社報導，今年溫網總獎金比去年增加了11.1%，去年賽事可容納觀眾因疫情受到影響。也比2019年尚未受到疫情衝擊的正常賽季總獎金金額高了5.4%。

溫網今年因莫斯科入侵烏克蘭，禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）因此決定不給予溫網排名積分。外界盛傳總獎金可能會因此縮水。

但在賽事觀眾人潮可期，主辦單位提高總獎金的規模。

第一輪慘遭淘汰的選手仍可以拿到5萬英鎊，亞軍選手則可抱回家超過百萬英鎊。

溫布頓網球大賽主辦單位全英俱樂部（All EnglandClub）主席修伊特（Ian Hewitt）表示：「從首輪資格賽到冠軍賽，今年獎金的分配將反映這些球員對這項錦標賽的重要性。」

這場草地球場大滿貫賽將在6月27日登場，持續到7月10日。