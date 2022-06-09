印尼羽賽／王子維不敵球王 麟洋配明天抗「整個球場」

我國3組羽將闖進印尼名人賽第2輪，今天先登場的「一哥」周天成和東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋都順利闖關，可惜壓軸上陣的「羽球王子」王子維沒能突破「世界球王」安賽龍，無緣同闖8強。

世界排名15的王子維，過去3度對陣安賽龍還沒搶下對戰首勝，今天再度發起挑戰，仍以10：21、13：21吞下交手4連敗。

稍早登場的兩組台將部分，周天成以21：11、18：21、21：16力退世界排名第17的香港李卓耀，下戰將和排名第9的印度20歲新星拉克西亞（Lakshya Sen）搶4強資格。

「麟洋配」則以23：21、21：16拍下新加坡組合許永凱／駱建賢，下場將和世界排名第7的地主組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）對決。

首局和對手一路緊咬，「麟洋配」第3個局末點才先下一城，王齊麟坦言首度碰頭的對手十分難纏，「因為他們防守好，又有力，一開始下場節奏有點被拖著走。」

明天將戰地主名將組合，兩組男雙過去4度對陣，「麟洋配」去年湯姆斯盃首度寫下突破，李洋笑說已經做好明天「要對抗整個球場」的準備，他提到球迷吶喊聲會大到聽不到球的聲音，影響場上節奏，將是明天除了印尼對手外的「隱形敵人」。

「盡力，還是想辦法解決，現在每一場遇到的問題。」李洋說。