快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼羽賽／挺過拉鋸戰 「麟洋配」直落2闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在印尼名人賽再下一城。 歐新社
東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在印尼名人賽再下一城。 歐新社

東京奧運金牌組合「麟洋配王齊麟／李洋，今天在印尼名人賽再下一城，兩人第2局打出9：0攻勢鎖定戰局，以23：21、21：16拍下新加坡組合許永凱／駱建賢，和「一哥」周天成同闖8強。

「麟洋配」目前世界排名第4，和世界排名50的新加坡對手是首度碰頭；首局「麟洋配」1：3後連趕5分超前，但遭對手追平再反超，一度陷入14：17落後；「麟洋配」先追到18：18，雖讓對手抓到直線空檔先拿下第19分，王齊麟馬上殺球追平且率先拿到「局末點」，儘管第一個機會沒把握，「丟士」下李洋分球到後場得分，最終在第3個「局末點」把握機會，以23：21先下一城。

第二局「麟洋配」從4：7落後到連拿7分逆轉，反以11：7領先進入技術暫停，恢復比賽後又連下2分，差距拉大下王齊麟以殺球收下最後勝利，讓「麟洋配」以21：16迎接8強門票。

稍早之前，「一哥」周天成通過3局大戰考驗，以21：11、18：21、21：16力退世界排名第17的香港李卓耀，下戰將和排名第9的印度20歲新星拉克西亞（Lakshya Sen）搶4強資格。

「羽球王子」王子維後續也將上陣，挑戰丹麥「世界球王」安賽龍，尋求第4次碰頭的對戰首勝。

麟洋配 王齊麟 周天成

延伸閱讀

印尼羽賽／周天成3局險勝李卓耀 8強迎戰印度新星

印尼羽賽／一哥開紅盤 周天成直落2闖關

泰國羽賽／擊敗陳雨菲復仇 戴資穎：沒想到東奧對決

泰國羽賽／麟洋配未發揮強勢打法 王齊麟：我們表現很不理想

相關新聞

印尼羽賽／麟洋配晉8強 今敵陣抗地主

我國3組東京奧運羽球國手昨天在印尼名人賽登場，「一哥」周天成和東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋都闖關8強，壓軸上陣的「...

溫網／今年總獎金15億 封王封后各抱逾7000萬回家

溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）主辦單位今天宣布，今年溫網總獎金將破紀錄達4035萬英鎊（約新台幣15億元），其中...

印尼羽賽／王子維不敵球王 麟洋配明天抗「整個球場」

我國3組羽將闖進印尼名人賽第2輪，今天先登場的「一哥」周天成和東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋都順利闖關，可惜壓軸...

印尼羽賽／挺過拉鋸戰 「麟洋配」直落2闖8強

東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在印尼名人賽再下一城，兩人第2局打出9：0攻勢鎖定戰局，以23：21、21：...

富邦組永續地球隊 陳金鋒攜手林志傑、郭婞淳力行減碳

「做對的事，你就是地球隊！」富邦金控本周首播兩支全新品牌廣告影片，邀請到富邦勇士籃球隊球星「野獸」林志傑、奧運舉重金牌選...

足球／萊萬鬧離隊 拜仁會放人？

最近，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的離隊風波鬧得沸沸揚揚，這位33歲的波蘭前鋒公開向拜仁慕尼黑喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。