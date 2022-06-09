印尼羽賽／挺過拉鋸戰 「麟洋配」直落2闖8強

東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在印尼名人賽再下一城，兩人第2局打出9：0攻勢鎖定戰局，以23：21、21：16拍下新加坡組合許永凱／駱建賢，和「一哥」周天成同闖8強。

「麟洋配」目前世界排名第4，和世界排名50的新加坡對手是首度碰頭；首局「麟洋配」1：3後連趕5分超前，但遭對手追平再反超，一度陷入14：17落後；「麟洋配」先追到18：18，雖讓對手抓到直線空檔先拿下第19分，王齊麟馬上殺球追平且率先拿到「局末點」，儘管第一個機會沒把握，「丟士」下李洋分球到後場得分，最終在第3個「局末點」把握機會，以23：21先下一城。

第二局「麟洋配」從4：7落後到連拿7分逆轉，反以11：7領先進入技術暫停，恢復比賽後又連下2分，差距拉大下王齊麟以殺球收下最後勝利，讓「麟洋配」以21：16迎接8強門票。

稍早之前，「一哥」周天成通過3局大戰考驗，以21：11、18：21、21：16力退世界排名第17的香港李卓耀，下戰將和排名第9的印度20歲新星拉克西亞（Lakshya Sen）搶4強資格。

「羽球王子」王子維後續也將上陣，挑戰丹麥「世界球王」安賽龍，尋求第4次碰頭的對戰首勝。