高球／身體第一 潘政琮退出加拿大公開賽

我國旅美高球名將潘政琮，本周準備在重返美巡賽的加拿大公開賽登場，但昨天傳出在球場滑倒摔傷意外，經過一晚休息，潘政琮腰部仍緊繃，今天凌晨宣布遺憾退賽。

「小潘」月初剛慶祝轉入職業7周年，他在PGA紀念高球賽並列53名後和妻子轉戰多倫多；這是新冠肺炎疫情後加拿公開賽重返美巡賽，小潘先前才在社群開心預告要和久違的加拿大球迷見面，不料賽事登場前他為熟悉球場，在濕滑的樓梯滑倒摔傷，當下由美巡賽物理治療師治療雖無大礙，但考量身體狀況仍做出退賽決應。

小潘透過社群表示說，由於多倫多大雨造成場地溼滑，雖十分小心，還是在球場下樓梯時滑倒，臀部當時在樓梯「摔了三下」，手臂也有擦傷，之後冰敷許久，物理治療師也先確認神經反應都正常。

經一天休息，小潘身體仍有些痠痛，腰部仍緊繃，為安全起見，「休息是為了走更長遠的路」，只能期待明年再和加拿大球迷見面。

加拿大公開賽預定9日進行到12日，總獎金870萬美金，衛冕冠軍是北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）；小潘2017年曾打下並列14名佳績。