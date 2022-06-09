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印尼羽賽／周天成3局險勝李卓耀 8強迎戰印度新星

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國羽球一哥周天成歷經三盤勝出，晉級印尼羽賽8強。 歐新社
我國羽球一哥周天成歷經三盤勝出，晉級印尼羽賽8強。 歐新社

我國羽球一哥周天成今天在印尼名人賽男單第二輪賽事，遭遇世界排名第17名的香港選手李卓耀，最終在苦戰62分鐘後，以21：11、18：21、21：16勝出，晉級到8強賽。

周天成昨天在首輪賽事就與馬來西亞宋俊偉上演激戰，兩人在拚戰53分鐘後由周天成以21：15、22：20拿下勝利，而今天碰上25歲的李卓耀，兩人生涯前5度交手周天成取得3勝2敗些微優勢，而雙方2020年也曾在印尼名人賽交手，當時由李卓耀以直落二勝出。

而兩人今天再度碰頭依舊打得相當激烈，周天成在第一局開局後就先發制人，一度取得14：5的大幅度領先，並以21：11先下一城，不過第二局李卓耀也展開反擊，在整局都沒有落後，並擋下周天成局末的反撲下，以21：18扳平戰局。

決勝局周天成開賽就打出5：0的攻勢，儘管局中李卓耀多次將比分差距縮小到2至3分，但周天成也未再讓對手跨越雷池一步，最終以21：16收下勝利，8強賽將遭遇世界排名第9名的印度新星拉克西亞（Lakshya Sen）。

周天成 羽球

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