自行車／上陽明山竹子湖 來看繡球花

3年前只是心裡想著，如果有一天我可以騎上陽明山來，那就不怕交通管制要早起出門。👇3年前

還記得第一次看繡球花是2019，隔年比較少騎車，2021因為疫情也沒有開放，今年就期待很久，趁著端午連假第一天就來….依舊是老習慣，4+2開車到天元宮把車子組裝好往巴拉卡前進(很少騎長距離直接開車來，騎來回40公里)9點多開始騎，好久不見的巴拉卡，是個天氣熱適合騎車的好路線，10k騎完到了二子坪。

休息一下猶豫要不要上助航站，其實也只上過2次，結果看到有人準備上去，好啦！人都來了，反正涼涼的騎2.6公里拼一下(後面尾巴平路)。

果然，還是好陡，真的是累，還好不熱

ㄍㄧㄥˉ過來就是「爽」，在大屯山開啟旅遊模式，拍不停😆….

接著難的來了，就是下滑…我真的下滑膽子還是不夠大，幾個太陡的只能下車牽🥺

滑到遊客中心，之前看到影片有人推薦裡面的粽子，想說端午節應景一下，買一個嚐鮮剛好有點餓，不知道是不是餓，味道真的不錯👍

吃完後，出發竹子湖，先去青菜園買半隻雞，晚餐給全家加菜

再去「大賞園」看繡球花。前一天做功課，最後選擇這家有小油坑為背景的，顏色很多，雖然沒有很大，但我抓頂多待一小時逛就很足夠，真的很推薦「大賞園」門票100，只是路不大不太適合開車，腳踏車來挺不錯的….裡面真的顏色多真的漂亮。超級值得❤️

今天真的是玩好玩滿成功✌️辛苦專屬司機兼攝影師「佳龍」加贈隔天第一次騎「大同山小白球」那邊陡到有一段我忍不住停下來休息，但上面風景也是👍

好久沒有騎車漫遊看風景，這種感覺真好也是因為這樣邊騎邊玩，讓我覺得騎車不只是運動❤️