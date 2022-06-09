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自行車／紫南宮環線道99.9K 一騎來發財

運動筆記／ 馬文

紫南宮 99.9k 第三顆金虎年錢母 獲得！！緣起三年前 開始運動 練習三鐵腳踏車活動，各項腳踏車比賽能參加就抽空參加，以賽代訓的練習。開始了紫南宮環線道99.9K活動，也正好是12生肖金鼠年的開始，在心中許下了那要來騎12年收集紫南宮12顆錢母的心願！！

金虎年再次跟著穩定的車隊 就是痛快

一出發 沒多久 列車直上40好幾

一直開 不停歇 直達40k第一補給站

第二段 才是精華的部分，離開第一補給後，連續的上上下下20Ｋ

跟著 #HHHCC 台南班長的列車 穩速前進

看著Eric 穩定的節奏 就越來越遠的距離 在那上坡的那一方

最後持續的上坡 也被班長放生，因為跟不住了

這就是痛快淋漓的感覺，痛苦的快死了啊⋯⋯

所幸再來就是網水里下坡路段，舒服⋯⋯第二補給點 喝冰涼的仙草飲！

有補給車就是安心，中途都有照應，不用擔心出狀況，又有冰涼的可樂補給～～真好！！

丞相已休息多時，有如拉緊玄的弓箭，每每一起步就拉出超高瓦數，不奮力追趕，就又要被棄車啦⋯⋯

一直拉一直拉 其實跟著HHHCC 就是有這個好處，被80習慣了

心態與實力就能增強，看著丞相威武神勇的背影，知道自己的不足與渺小⋯

藉由每次的活動慢慢地累積

這次的騎乘，沒有抽筋，沒有不舒服，也終於能與 可樂果王子 一起進終點，沒被海放⋯⋯⋯是不是 非常開心

當被80成為一種習慣，就不會覺得是80了！！

P.S: 這次紫南宮活動非常可惜得是，一早大家集合前要上廁所，紫南宮乾淨、舒適的兩個大廁所都沒有開，看到清潔人員再打掃就是不開門，男廁只有四間有馬桶，又壞掉一間，只剩三間，長長的人群排隊等著上大號，真的非常、非常的不方便，3000多人的活動只有三間馬桶的廁所，這是要叫人如何是好？？？我想女廁也是同樣的狀況吧？？！！希望大會與紫南宮能改進，下次提早開放廁所的使用！！！

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